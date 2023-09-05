По данным министра обороны РФ, ВСУ потеряли 7600 единиц оружия, включая артиллерию, танки автомобили бронетехнику

Контрнаступление украинской армии продолжается уже три месяца, но достичь значимых результатов ВСУ так и не удалось. Аналитики отмечают, что бои преимущественно идут в серой зоне, а до первой эшелонированной линии обороны РФ дело так и не дошло. США ставят перед Киевом новые задачи, а уже совсем скоро наступит распутица, что сделает использование техника НАТО невозможным. Ожидается снижение темпов наступательной компании и даже полная заморозка конфликта на тех или иных направлениях. Неясно, планирует ли российское командование наступательные действия или нет. Вполне возможно будет сделана попытка оттеснить обескровленную украинскую армию, которая понесла тяжёлые потери в технике и живой силе. Кстати, сегодня глава Минобороны России озвучил реальный цифры потерь ВСУ.

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Шойгу отметил, что несмотря на большие силы, брошенные в наступление, Вооружённые Силы Украины не смогли достичь поставленных перед ними целей. Третий месяц продолжающееся контрнаступление оперлось в оборону российской армии и находится в полном тупике. Тем не менее киевские власти продолжают мобилизацию, пытаясь доказать американцам хотя бы какие-то успехи. Ну а поскольку дальнейшее финансирование конфликта всецело находится в руках США, то предпринимаются всё новые попытки пробить российскую оборону.

По данным Шойгу, наступающие силы понесли огромные потери как в личном составе, так и в оборудовании. Согласно официальным оценкам российского Министерства Обороны, ВСУ потеряли более 66 000 человек убитыми и ранеными с начала июня, а также значительное количество бронетехники, ствольной и реактивной артиллерии и другого вооружения, включая поставки от США и их союзников. Называется цифра в 7600 единиц, включающая все виды вооружения. Ну а поскольку провал становится всё более очевидным, то в Киеве всё чаще наносят удары по гражданским целям, поскольку военные цели для них недостижимы.