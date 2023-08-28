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Китайские производители смартфонов захватывают рынок РФ, но доходы у Apple всё равно выше
За первое полугодие 2023 года наблюдается аномальный рост дорогостоящих смартфонов

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Российский рынок смартфонов штормит уже второй год, а главная причина кроется не только в санкциях, но и нестабильном курсе рубля. Предполагалось, что на этом фоне потенциальные покупатели будут обращать внимание на бюджетные аппараты, но аналитики констатируют, что рынок и на этот раз преподносит сюрпризы. По данным компании GS Group, средняя стоимость смартфонов в РФ выросла на 32% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достигла отметки в 25 тысяч рублей. Предполагается, что главная причина кроется в том, что Samsung и Apple перешли к использованию параллельных импортных маршрутов с целью обхода сложных логистических систем. Ну а это в конечном итоге привело к увеличению стоимости смартфонов на российском рынке.

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Несмотря на указанную выше тенденцию, аналитики указывают на то, что китайские производители также оказали значительное влияние на рост цен. Особенно выделяются компании Realme и Xiaomi, смартфоны которых стали значительно дороже за отчётный период. Помимо этого, статистика показывает, что общий объем импорта мобильных телефонов в Россию за первое полугодие 2023 года увеличился на 7%, достигнув отметки в 15.6 миллиона аппаратов. Важно отметить, что из этой суммы 80% составляют именно смартфоны, в то время как классические мобильники охватывают оставшиеся 20%. Что до конкретных брендов, то за указанный выше период было реализовано 12.4 миллиона смартфонов, что на 26% больше, чем в предыдущем году. Что любопытно, наблюдается значительное сокращение (на 32%) поставок обычных мобильных телефонов, а в результате объёмы импорта достигли 3.2 миллиона устройств с 1 января по 30 июня 2023 года.

По результатам первой половины 2023 года оборот российского рынка смартфонов составил 314 миллиардов рублей. Если учесть продажи классических мобильных телефонов, общий оборот достиг 318 миллиардов рублей. Такой значительный рост, составивший 42% по сравнению с предыдущим годом, обусловлен, с одной стороны, эффектом низкой базы (когда стартовые показатели слишком низкие, как было в 2022 году), а с другой – ростом стоимости устройств. Отмечается, что наиболее активный рост продаж был зафиксирован в сегменте дорогих смартфонов, стоимостью от 30 тысяч рублей. Это направление выросло на 58% по сравнению с предыдущим годом, составив 2.6 миллиона аппаратов, что генерирует 21% всех продаж на рынке. Не менее востребованы и смартфоны до 10 тысяч рублей, ведь их продажи выросли на 12% и достигли 3 миллиона единиц. А вот доля таких аппаратов на рынке сократилась с 27% до 24%, что обусловлено стремительным ростом других сегментов. 

Отмечается, что смартфоны от 10 до 30 тысяч рублей генерируют 55% от всех продаж, а темпы роста продаж в этом сегменте были очень высокими и составили всего 24%. Общий объем достиг 6.8 миллиона трубок, что является значительным увеличением по сравнению с предыдущим годом. Что касается лидеров, то можно выделить компании Xiaomi, Samsung, Realme, Tecno, Apple, Honor и Huawei, суммарно удерживающие 85% рынка. Эти производители продали в общей сложности около 10.5 миллионов аппаратов. Оставшиеся 15% делят другие производители. Сообщается, что Xiaomi стала абсолютным лидером с 28% долей на рынке (при этом годом ранее было 35%). Самой востребованной моделью был смартфон Redmi Note 12, а продажи суббренда Poco достигли 31% от общего объёма поставок Xiaomi. Samsung занимает второе место с долей 13% и смогла продать 1.6 миллиона смартфонов, что в 2 раза меньше результатов Xiaomi. Около 70% продаж Samsung приходится на смартфоны серии А, и ещё 15% – на флагманы серии S. Отмечается, что доля России в глобальных поставках Samsung уменьшилась на 4.3%, составив 1.3%.

Realme занимает третье место с 12% долей, а Tecno следует за ней с ростом поставок на 150% в годичном эквиваленте, умудрившись реализовать 1.3 миллиона устройств. Apple имеет долю 9% или 1.1 миллиона проданных смартфонов. Honor и Huawei также присутствуют на рынке (1 миллион и 600 тысяч устройств соответственно). Отдельно отмечается растущий потенциал компании Infinix, которая на рынке РФ появилась недавно, но смогла за первое полугодие отгрузить 1 миллион мобильных телефонов. Аналитики подчёркивают, что почти все китайские производители укрепили свои позиции на российском рынке смартфонов. Так, 77% всех проданных устройств являются продукцией брендов из Поднебесной, а статистика только подтверждает данное утверждение. По данным представителей Ozon, наибольшим спросом пользуются аппараты Tecno Spark 8C, Redmi 9A, Redmi A1 Plus и Redmi 10C. Оказывается, с мая цены на смартфоны Tecno выросли на 4%, а на самые популярные смартфоны Redmi – в диапазоне 11-22%, хотя стоимость смартфона Redmi A1 Plus уменьшилась на 6%. Положение в классическом розничном сегменте аналогично. Например, сеть «М.Видео-Эльдорадо» отмечает, что наиболее востребованными моделями в России стали Redmi 9A, Redmi A1 Plus и Redmi 10С, а также Tecno Spark 8C. Вот только несмотря на все эти цифры в денежном выражении на первом месте оказались смартфоны iPhone. Китайцы действительно захватывают российский рынок, но Apple и сегодня не теряет хватку. 

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