А может это просто совпадение?

Не исключено, что мы с вами никогда не узнаем, кто отдал приказ на устранение Пригожина. Подобные решения могли быть приняты как внутри страны, так и вне её, ведь врагов у основателя ЧВК «Вагнер» было много. И всё же, есть крайне любопытные совпадения, о которых стоит поговорить здесь и сейчас. Начнём с Трампа, который вчера вечером дал интервью Такеру Карлсону (ранее был ведущим Fox News). Так вот, старина Трамп совершенно неожиданно ополчился на ЦРУ. Экс-президент уверяет, что агенты ЦРУ могут неоднократно замечены в ликвидации различных персон в разных уголках мира. При этом точное число таких инцидентов остаётся неясным из-за конфиденциальности подобных операций, а сам Трамп далеко не всегда был в курсе дела, поскольку секретность отдельных операций не позволяла даже президенту знать всё.

В качестве примеров он привёл случаи устранения агентами американских спецслужб командующего спецназом «Аль-Кудс» – ведущего подразделения Корпуса стражей исламской революции в Иране. ЦРУ несёт ответственность за смерть генерала Касема Сулеймани, а также смерть бывшего главы «Исламского государства» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Трамп уверяет, что ЦРУ далеко не всегда даёт отчёты главе государства, поэтому информация о деятельности секретной организации не выходит за пределы нескольких кабинетов. По его словам, ЦРУ находится вне политического и правового поля США, а значит и действия сотрудников не имеют ничего общего с законом.

Ещё более откровенен был кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший. По его словам, ЦРУ полностью контролирует все крупные издательства внутри страны и некоторые за пределами Америки. При этом в уставе ЦРУ прописано, что агентство не имеет права заниматься информационной пропагандой. Что любопытно, в 2016 году Обама аннулировал это положение, фактически открывая путь к действиям, аналогичным операции «Пересмешник». Кеннеди уверяет, что руководители и владельцы изданий являются высокопоставленными сотрудниками разведывательных служб или имеют тесные связи со сферой разведки. Например, Ноа Шлакман, руководитель издания Rolling Stone, ранее работал в Daily Beast под руководством Джона Авалонома, у которого также имеются связи с разведкой.

Даже такие известные издания, как Smithsonian, National Geographic, Nature, The Washington Post и The New York Times имеют свои связи с разведслужбами. В сети можно найти документы, доказывающие, что ФБР и ЦРУ имели доступ к контролю над работой Twitter и Facebook, что позволяло агентам манипулировать информацией, исключать нежелательных пользователей и оказывать давление на тех или иных людей. Кеннеди напомнил, что цель операции «Пересмешник» заключалась в дискредитации американских журналистов. В рамках этой операции были задействованы около 400 редакторов и журналистов из ведущих изданий, включая The New York Times и The Washington Post.

Кандидат в президенты уверяет, что финансирование осуществляется через организацию USAID, а сам он уже давно ломает голову над тем, как ограничить спецслужбы и добиться главенства закона. В одном из предыдущих интервью Роберт Кеннеди-младший выдвинул открытые обвинения в адрес ЦРУ. По его словам, именно спецслужбы ответственны за убийства его дяди – 35-го президента США Джона Кеннеди. Трагедия произошла в Далласе 22 ноября 1963 года, официальная версия связывает убийство с Ли Харви Освальдом, который был убит через два дня после ареста. Кеннеди-младший утверждает, что у него есть убедительные доказательства связи ЦРУ с убийством его дяди. Отметим, что всё это не значит, что агенты ЦРУ подложили на борт Пригожина бомбу, но некоторые подозрения всё же есть. Может это и совпадение, что после смерти основателя ЧВК «Вагнер» Кеннеди и Трамп начала забрасывать ЦРУ обвинениями. Кто знает, ведь дыма без огня не бывает.