Вместе с Пригожиным погибли все основные командиры ЧВК "Вагнер"

Многие наши читатели знают о том, что вчера погиб Пригожин. Основатель ЧВК «Вагнер» находился на борту самолёта, который по неизвестным причинам потерпел крушение. Давайте пока обойдёмся без надуманных версий и обвинений. Сегодня утром официальные каналы частной военной компании призвали бойцов и простых граждан не совершать необдуманных поступков, ну а мы предлагаем вам изучить первую официальную информацию о последних минутах полёта легкомоторного самолёта модели Embraer-135, на борту которого находился Пригожин.

Стихийный мемориал у Вагнер-центра

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По данным информации, опубликованной на портале Flightradar 24, в последние минуты своего полёта воздушное судно начало стремительное снижение. Информация свидетельствует о том, что самолёт взлетел в 18:10 по местному времени, поднимаясь на высоту 28 тысяч футов, что эквивалентно около 8.5 километра. После девяти минут полёта началась непредсказуемая смена высоты, а максимальная точка достигла 30.1 тысячи футов, что составляет 9.2 километра. В 18:20 бизнес-джет в последний раз передал данные о своём местоположении, а в этот момент он находился на высоте приблизительно 6 километров. По данным отчёта, за последние 30 секунд перед катастрофой самолёт резко ушёл на 2.4 километра. Далее началось неконтролируемое падение.

Лайнер Embraer Legacy разбился в Тверской области в среду 23 августа. На борту находились 10 человек, ни одного из которых не удалось спасти. Согласно списку пассажиров, опубликованному Росавиацией, среди них был обнаружен и Пригожин. Также в числе пассажиров замечен ключевой состав ЧВК «Вагнер», включая Дмитрия Уткина, Николая Матусеева, Валерия Чекалова, Александра Тотмина, Евгения Макаряна и Сергея Пропустина. Самолёт выполнял рейс по маршруту из Москвы в Санкт-Петербург. Перед крушением свидетели утверждают, что слышали два сильных взрыва. Следственный комитет пока не оглашал промежуточных итогов экспертизы, но есть несколько версий, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и воздействие внешних факторов. Эксперты отмечают, что при разгерметизации на такой высоте, все пассажиры погибли задолго до того, как самолёт начал падать.

В сети пишут, что сегодня ЧВК «Вагнер» обезглавлена, поскольку на борту были ключевые фигуры компании. При этом все они летели с некой встречи в Москве. Не исключено, что свои секреты Пригожин унёс с собой, поэтому что произошло на самом деле мы с вами никогда не узнаем. За день до этого бизнесмен заявил о том, что набор бойцов для работы в Африке продолжается, ну а по сети гуляет множество версий, некоторые из них предполагают участие в крушении агентов ЦРУ.