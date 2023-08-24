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В шасси самолёта Пригожина была бомба, а следствие пока не может опознать тело бизнесмена
Официальные источники неохотно делятся новыми сведениями о катастрофе

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Сегодня стали известны первые подробности падения самолёта Embraer-135, на борту которого находилось высшее командование ЧВК «Вагнер», включая Пригожина. Сообщается, что по неустановленным причинам борт резко набрал высоту, а после ушёл вниз, что и привело к катастрофе. Подробностей слишком мало, а официальных версий нет. Похоже, появились официальные предположения инцидента. По данным Telegram-канала «Shot», на борту находилось взрывное устройство, что и привело к трагедии. 

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По информации, полученной от следствия, взрывное устройство могло быть размещено в отделении шасси. Согласно предварительным данным, именно там мог произойти взрыв во время полёта, что привело к отрыву крыла и столкновению с опорой стабилизатора. На основе полученной информации можно понять, почему борт резко изменил высоту, поднявшись на несколько тысяч метров за полминуты. Похоже, взрыв привёл к разгерметизации, а в итоге все находящиеся на самолёте тут же потеряли сознание. Именно поэтому пилоты не могли ничего доложить о потере высоты, поскольку не ожидали чрезвычайного происшествия. Похоже, в момент падения все пассажиры и экипаж были уже мертвы, но даже если кто-то оставался в сознании, то сделать за это время при сильных перегрузках ничего было невозможно.

Фрагмент хвостовой части самолёта был обнаружен в 3.5 километрах от точки падения в окрестностях частного дома. Другой обломок был найден на расстоянии двух километров от места происшествия. Представители следствия уже получили доступ к телам пострадавших, но столкнулись с новыми проблемами. Отмечается, что идентификация останков пассажиров представляет собой крайне сложную задачу. Как оказалось, удар о землю был такой силы, что взрыв и возгорание сильно повредили тела. Проще говоря, опознать Пригожина не удаётся, но специалисты уверяют, что смогли доказать нахождение бизнесмена на борту по косвенным признакам. Похоже. Потребуется проведение специальный ДНК-экспертизы. 

Есть мнение, что виновные в случившемся найдены не будут, тогда как всё отчётливее звучат обвинения в адрес ЦРУ. В США не скрывали, что ведут охоту за Пригожиным, ну а на этот раз на борту был весь командный состав ЧВК «Вагнер». При этом журналисты пишут, что информацию о том, что на самолёте будет лететь Пригожин, знали только доверенные лица, а решение о вылете принималось спонтанно. Если предположить, что ЦРУ всё же виновны, то эти ребята точно не признаются, поскольку речь идёт об открытом акте терроризма на территории другой страны. 

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#пригожин #чвк вагнер #чвк вагнера
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