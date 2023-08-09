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Япония ввела запрет за экспорт автомобилей в Россию – почему пострадают только рядовые японцы

Особенно пострадает вторичный рынок, ведь до недавнего времени Россия генерировала 26% всех доходов от продажи машин данной категории
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Отказ от российских энергоносителей и введение санкций дорого обошлись экономике Германии. Местные аналитики говорят о «ползучей деиндустриализации», которая отражается на ВВП и доходах обычных граждан. Промышленность страдает, а особенно сложно автопроизводителям. Рядовые немцы предпочитают обходить автосалоны стороной, ну а экономисты не ожидают улучшений, поскольку холодная зима обязательно приведёт к подорожанию энергоносителей. В Японии всё не так плохо, как в Германии, но отчаянные японцы решили не отставать от других стран, поэтому предприняли крайне странный шаг, который можно сравнить с выстрелом в свою собственную ногу. Как стало известно, начиная с 9 августа начал действовать официальный запрет на импорт части японских автомобилей в Россию. Это ограничение касается автомобилей с моторами, чей объем составляет более 1.9 литра, а под запретом как новые, так и подержанные транспортные средства. 

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При этом ограничения касаются не только автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, но также электромобилей, гибридных машин, а также лёгких коммерческих автомобилей, включая малокубатурные (теперь под запретом даже кей-кары с объёмом двигателя до 660 кубических сантиметров), грузовиков и грузопассажирских универсалов. Стоит отметить, что годом ранее Япония уже ограничила поставки автомобилей, стоимость которых превышает 6 миллионов йен (примерно 4 миллиона рублей по текущему курсу на момент написания данного материала). С новыми ограничениями россияне больше не смогут приобрести такие популярные минивэны, как Toyota Alphard или Nissan Serena, внедорожники, включая известные серии Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol и Mitsubishi Pajero, а также седаны из семейства Toyota Mark или Nissan Skyline. Также ограничения затронут множество популярные среднеразмерные кроссоверы, вроде Honda CR-V или Toyota RAV4, а также известные гибриды типа Toyota Prius и электромобили Nissan Leaf. В рамках нового пакета санкций будут запрещены к ввозу сотни наименований товаров, включая шины для грузовиков, яхты, автокресла, автозамки, изделия из керамики, бумаги, стекла, керамическую плитку, цемент, текстильные изделия, материалы для фото и видеосъёмки, и многое другое.

Что любопытно, только в 2022 году в Россию было доставлено около 200 тысяч подержанных японских автомобилей общей стоимостью около 1.8 миллиарда долларов. В результате усиления антироссийских санкций поставки сократятся до 720 миллионов долларов, ограничив ввоз большей половины автомобилей. Эксперты отмечают, что длительность новых санкций неизвестна, но они неизбежно повлияют на уменьшение японского присутствия в регионе. Нет никаких сомнений, что всё это отразится на экономике Японии, особенно в префектуре Тояма на побережье Японского моря, которая является ключевым центром экспорта подержанных автомобилей. Ну а аналитики замечают, что ещё недавно Россия считалась одним из крупнейших рынков для японских автомобилей с пробегом, генерируя 26% общих доходов Японии от экспорта в этой категории товаров. Ну а как результат - значительное снижение спроса на автомобили, которые сами японцы отказывались покупать, предпочитая поставлять подержанные машины в Россию. Предполагается, что рынок сократится в 2 раза, ну а девать такие автомобили японцам просто некуда. 

Аналитики полагают, что в день Япония будет терять около 700 тысяч долларов, тогда как никто не знает, чего вообще ожидать от правительства Страны восходящего Солнца. Стоит отметить, что на Дальнем Востоке России выросла инфраструктура, ориентированная на японские автомобили, включая продажу, обслуживание, а также поставки деталей и комплектующих. Не исключено, что уже в ближайшее время российские компании совершат разворот в сторону Китая, а значит вернуться на российский рынок японцам окажется крайне сложно. Стоит отметить, что автомобили с двигателями объёмом менее 1.9 литра продолжать продаваться на российском рынке. Эксперты полагают, что отечественный рынок не должен сильно пострадать от этих ограничений, но есть и другие вопросы. Например, неясно, захотят ли японские власти контролировать потоки санкционных автомобилей через соседние страны. Например, седаны Toyota через Китай или внедорожники Mitsubishi через ОАЭ.

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Некоторые участники рынка говорят, что уже нашли пути обхода санкций. Михаил Мокрушин (представитель японской компании, специализирующейся на экспорте автомобилей в Россию) утверждает, что сами японцы заинтересованы в продолжении традиционных автомобильных потоков. По его словам, утилизация гибридных элементов и аккумуляторов в Японии стоит дорого, ну а покупая такие автомобили российские потребители не только поддерживали японскую экономику, но и значительно снижали объёмы технологических отходов. Отдельно отмечается, что перед вступлением в силу запрета на импорт наблюдался резкий спрос на японские автомобили на Дальнем Востоке. За последние недели поставки в регион выросли на 30%. Всего за первую половину 2023 года через Владивостокскую таможню прошло 155 600 иномарок (в сравнении с 78 тысячами за аналогичный период 2022 года). Пиковые показатели наблюдались в июне и июле 2023 года. Покупатели старались приобрести как можно больше автомобилей до вступления новых ограничений в силу. Ну а за первую половину 2023 года на российском рынке было реализовано 811 800 японских подержанных автомобилей, как вновь ввезённых, так и уже имеющихся на рынке. Из них половина – это машины с объёмом двигателя более 1,9 литра.

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