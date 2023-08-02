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Начнём с того, что я не собирался писать о видеокарте GeForce GTX 1080 Ti. Вышла она давно, а большая часть находящихся на руках моделей прошла через майнинг и в значительной степени растеряла свой ресурс. И всё же, один мой знакомый решил купить себе такой странный подарок. С этой целью он отправился на AliExpress, где за 700 юаней (9000 рублей) отхватил новенькую видеокарту. Продавец отмечал, что речь идёт о восстановленной карте, а также писал о том, что на корпусе есть следы использования. Информация о том, что именно ремонтировалось, и была ли видеокарта в майнинге, не указывалась. Одним словом, настоящий кот в мешке. Мой знакомый давно не покупал видеокарту и не следит за новинками, но помнит о том, как я много лет назад хотел себе такой графический чип. Похоже, он решил, что технологический прогресс остановился на GeForce GTX 1080 Ti, да цена была невысокая.

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Я узнал о покупке уже после того, как история благополучно завершилась. Дело было так: видеокарта должна была прийти меньше, чем за месяц, а в итоге задержалась на 10 дней. Казалось, что это самая незначительная неприятность, вот только в какой-то момент трекер перестал отслеживаться, а продавец отрапортовал, что видеокарта потерялась. Я не знаю, как там у этих ребят всё устроено. Похоже, если почта теряет посылку, то должна выплатить продавцу полную стоимость, поскольку моему знакомому выслали сразу две видеокарты в качестве моральной компенсации. Парень не жалуется, но получил он заказ спустя 63 дня после оплаты. Фотографировать видеокарту я не стал, но в играх она работает нормально. Пиратская Remnant 2 идёт без лагов на высоких настройках графики в 1080р. Больше ничего другого на компьютере не было, но в целом и этого достаточно для того, чтобы сделать выводы. При этом GeForce GTX 1080 Ti не грелась, а температура во время игры не поднималась выше 85 градусов.

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Вторую видеокарту мой знакомый выставил на продажу за 11 тысяч рублей и избавился от неё за несколько дней. Одним словом, все счастливы, поскольку видеокарта всё же нашла своего героя, покупатель получил бесплатную GeForce GTX 1080 Ti и ещё заработал 2 тысячи рублей, ну а я могу написать об этом небольшой материал. И всё же, эта история завершилась хорошо, но это не значит, что везёт абсолютно всем. Я не призываю вас бойкотировать AliExpress, но предлагаю взглянуть на Авито. Я не стал глубоко копать, а в итоге нашёл GeForce GTX 1080 Ti в среднем за 13 тысяч рублей. За эту сумму продавцы обещают нам видеокарту, которая никогда не майнила и регулярно обслуживалась. Поверим на слово? Я бы не стал, хотя веры китайскому продавцу тоже нет. Вообще, я бы предпочёл не экономить пару тысяч рублей, а купить видеокарту с рук здесь и сейчас, но это уже ничего не обязывающие детали. На самом же деле я рекомендую покупать только новые видеокарты, хотя обойдётся такое решение вам значительно дороже.

Смотрите, если рассчитывать на 13-14 тысяч рублей, то в лучшем случае можно получить Radeon RX 6400. Это крайне медленная и откровенно печальная видеокарта, которая видеокартой называется с большой натяжкой. В популярные стрелялки играть можно, но ожидать от неё чего-то большего я бы не стал. Здесь 4 Гб видеопамяти, урезанная 64-битная шина и нулевые перспективы. Геймерам категорически возбраняется.

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Из-за того, что курс рубля сильно упал, видеокарты в рознице подорожали, а в итоге GeForce GTX 1650 стоит больше 18 тысяч. Учтите, что эта видеокарта ушла от Radeon RX 6400 недалеко, а значит вы покупаете заведомо устаревшее решение с полным отсутствием потенциала. И снова – играть в многопользовательские шутеры у вас получится, тогда как что-то более серьёзное лучше обходить стороной.

Если верить многочисленным тестам, то GeForce GTX 1080 Ti по своим скоростным характеристикам на 10% уступает более новой Radeon RX 6650 XT. Стоит такое удовольствие 34 тысячи рублей, а в итоге на эту сумму вы можете купить сразу две GeForce GTX 1080 Ti. Вообще, у любого из решений есть свои плюсы. Например, Radeon RX 6650 XT новая и с гарантией. Она энергоэффективная и нетребовательная, а значит не нуждается в мощном блоке питания. Также она не греется и почти не гудит, тогда как GeForce GTX 1080 Ti действительно шумная. Старый флагман NVIDIA дешевле, а также имеет 11 Гб видеопамяти. Тот факт, что вы покупаете кота в мешке, я уже обсуждал, а значит приходится рассчитывать на удачу. Если попадётся нечистоплотный продавец, то вы получите убитую видеокарту, жизненный цикл которой подходит к концу. Также она могла быть после серьёзного ремонта, что не добавляет оптимизма, ну или вас могут просто обмануть при пересылке.

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GeForce RTX 3060 примерно соответствует GeForce GTX 1080 Ti по скоростным показателям, но стоит дороже. При этом вы получите 12 Гб видеопамяти, которую просто некуда девать. Поясню: в 1080р столько не нужно, а поиграть в разрешении 2К с такими маломощными видеокартами у вас не выйдет. Можно, конечно, использовать технологию масштабирования, но с DLSS 2.0 далеко не уедешь, а многочисленные артефакты изображения и вовсе не радуют. Уж лучше запускать игры в 1080р на высоких настройках графики. Некоторые фанаты Дженсена Хуанга расскажут нам о трассировке лучей, вот только такая технология хорошо смотрится на видеокартах за 100 тысяч рублей, тогда как GeForce RTX 3060 уже не годится для подобных экспериментов. Я никого не агитирую, тем более мой знакомый и вовсе оказался в плюсе. Он доволен как слон и уже заказал на AliExpress твердотельный накопитель на 2 Тб. Я не стал его отговаривать, ведь первый опыт оказался положительным, а значит и второй может порадовать хорошими впечатлениями. Кстати, восстановленные видеокарты – это не лучший выбор, поскольку китайцы тщательно скрывают историю каждой модели. Кто знает, что они там с ними делают перед продажей. У моего знакомого всё работает, но останется ли GeForce GTX 1080 Ti стабильной спустя хотя бы год после покупки, большой вопрос. Я не очень верю, что потрёпанной временем видеокарты хватит так надолго. Но исключать везение всё же не буду, ведь пока всё идёт хорошо.