Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1 За пост начислено вознаграждение
Франция заявила о планах военной интервенции в Нигер – Макрон хочет вернуть доступ к дешёвому урану
На этот раз Франция даже не упоминает о демократии и воле угнетённого народа

реклама

26 июля произошёл очередной госпереворот в Нигере, ставший уже пятым с 1960 года. Может показаться, что всё это обычные разборки местных племён, вот только есть все основания полагать, что на этот раз всё куда серьёзнее. Дело в том, что смена власти способна обрушить экономику Франции, ну а Макрон подобного развития событий не потерпит. Напомним, в результате госпереворота солдаты нацгвардии арестовали действующего лидера Нигера Мохаммеда Базума и его правительство, а временно на пост президента был назначен генерал Абдурамана (по другим версиям Абдурахмана) Тчиани.

реклама

Модно было бы подумать, что Францию сильно беспокоит нарушения демократии, вот только после смены власти в Нигере всё происходит с точностью до наоборот, ведь тиран свергнут, а народ ликует. Митингующие зовут Россию на помощь, а некоторые аналитики полагают, что к госперевороту приложили руку бойцы ЧВК «Вагнер». Увы, но демократия Францию не волнует, поскольку Нигер даёт Пятой республике уран, генерирующий 40% энергетики страны. Ожидаемо, именно Франция выступила с самым суровым осуждением событий в Нигере, потребовав освободить действующего лидера. Политические элиты Франции только начали угрожать повстанцам, но получившие власть нигерийцы пока делают вид, что не особенно опасаются. Так, на ультиматум французов там ответили полной блокировкой поставок урана и золота во Францию.

На фоне таких решений новых властей Нигера, страны Западной Африки (сообщество ЭКОВАС) уже ввели против бунтарей санкции. Сообщается, что были приостановлены все финансовые транзакции, а также заморожены все активы. Блок также выдвинул ультиматум нигерийской хунте, обещая принять нужные меры для восстановления законной власти, если повстанцы не вернут свергнутому президенту власть в течение этой недели. Некоторые эксперты полагают, что ЭКОВАС не будет использовать реальную силу, ограничившись угрозами, хотя ранее это экономическое сообщество уже отметилось интервенциями. С 1990-х годов войска стран-участниц организации использовались для урегулирования гражданских войн и госпереворотов в Сьерра-Леоне, Кот-д'Ивуаре, Либерии и Гвинее-Бисау, а также для помощи властям Мали в борьбе с исламистами в 2013-м и для обеспечения транзита власти в Гамбии в 2017-м.

Но даже если страны Западной Африки не станут использовать силу, для Нигера экономическая изоляция может стать катастрофой. По мнению бывшего посла России в Нигере Евгения Корендясова, страна не сможет выстоять под санкциями, а решения соседей приведут к социальной катастрофе. Отдельные государства пытаются урегулировать ситуацию путём переговоров. Например, несколько дней назад Нигер посетил президент переходного периода Чада Махамат Идрис Деби Итно. Он встретился и с главой мятежников, и со свергнутым президентом. Итоги встречи не афишируются, но многие аналитики полагают, что Франция не смирится с потерей политического влияния в регионе. Похоже, Макрон может объявить о военной интервенции в любой момент, поэтому пока шансы нового правительства кажутся мизерными. Нужно понимать, что времена, когда Франция могла по щелчку пальцев свергать африканских лидеров, прошли. Именно поэтому действия Макрона могут привести к ещё больше дестабилизации, поскольку все прекрасно знают, что Францию в данном случае волнуют только деньги. Ну а устраивать революции в наше время без демократических лозунгов крайне сложно, даже если речь идёт о французах.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#аналитика #политика #переворот в нигере
Источник: lenta.ru
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Вокруг Крымского моста начали устанавливать боновые заграждения – украинские дроны больше не страшны
Роберт Кеннеди открыто обвинил ЦРУ в убийстве его дяди отца и потребовал обнародовать правду
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бойцы ВС РФ захватили "самый совершенный БМП современности" шведский CV90 и его уже везут в Москву
23
ЧВК "Вагнер" приостанавливает работу рекрутинговых центров на неопределённый срок
9
Детальный анализ боя российского экипажа Т-72Б3 против колонны танков и БМП ВСУ под Новодаровкой
10
Британская разведка оценила боевую эффективность подразделений "Вагнера" в Беларуси
4
Захваченную шведскую БМП CV-90 осмотрели изнутри и удивились надписям на русском
1
Прототип четырехслотового кулера Nvidia имеет скрытый вентилятор
+
Дан старт отправке первой линии завода Арктик СПГ 2
+
Учёные обнаружили уязвимость в передовых ИИ-моделях
+
13-я колонна ЧВК «Вагнер» прибыла в Беларусь
1
Вокруг Крымского моста начали устанавливать боновые заграждения – украинские дроны больше не страшны
1
Рогов: ВС РФ выбили ВСУ с большинства позиций в селе Старомайорское
+
Германия отказывает Киеву в поставке ракет Taurus
3
Трамп объяснил, почему с Россией нужно дружить
+
Российские бойцы захватили шведскую БМП и ракету Storm Shadow
2
«Ланцеты» на Запорожском направлении поразили более 100 единиц техники ВСУ
2
Обученное на Западе украинское подразделение потеряло 9 из 10 американских машин MaxxPro
1
В тесте 90 термопаст ожидаемо победила Prolimatech PK-3 Nano Aluminum — лидер остался прежним
22
Немецкая пресса обвинила ВСУ в ошибочной тактике, приведшей к попаданию «лучшей БМП в мире» к России в качестве трофея
2
Чем может удивить финальная модификация Abrams M1A2 SEP v.4 – танк превратят в компьютер на колёсах
4
YESTON представила видеокарту GeForce RTX 4060 CUTE PET
+

Популярные статьи

И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
48
Охота началась: что представляет из себя С-70 "Охотник" - новейший ударный БПЛА ВС РФ
2
Почему Индия выбрала французские Rafale, если российские Су-30 МКИ быстрее, маневреннее и дешевле
7
"Изделие 305" - самая загадочная российская ракета получила боевое крещение в СВО
6
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Июль)
16
Собираю игровой ПК 4К@60 fps для ждуна, который до сих пор не может отказаться от PlayStation 3
24
Как правильно наносить термопасту на процессор
16
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Пользовательский интерфейс
12
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
38
Итоги гоночного уик-энда 29-30 июля
+

Сейчас обсуждают

Мама Кафка
20:16
Ну да на 10 бит, прям персонажи будут из экрана вырыватся ко мне, и за меня клавиатуру нажимать. Господи клоун успокойся. Хочу 18 бит моник.
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
dmitry07
20:14
"Великая французская революция смела старый порядок" Смела старый порядок, а потом его вернула в виде новой династии по фамилии Бонапарт.
Нигер прекращает экспорт урана и золота во Францию
Андрей Русанов
20:14
Откуда Вы то знаете, что закупается в Китае, а что нет? Китай сам у нас много чего закупал и в большей степени на этой основе вооружал свою армию. Потому как военного опыта у Китая нет.
"Изделие 305" - самая загадочная российская ракета получила боевое крещение в СВО
Acorn
20:08
Хватит нести хрень, любые города должны называться, как при основании.
В Финляндии предприниматели и жители массово разоряются из-за разрыва отношений с РФ
mayday30
20:07
Пока.
Экономика Германии вошла в стадию технической рецессии – но с газом у немцев проблем пока нет
MinerETh
20:06
пхахахахаха 8бит и 1440р и мусорная майнерская убитая 6800хт, за 3 копейки купленная на авито. А гонору то сколько было)))
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
Михаил Карабанов
20:05
Башкой в стену долбись поможет
И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
Михаил Карабанов
20:03
Не тужся, либерастня
И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
Валерий Пачков
19:56
Не бзди..
И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
Валерий Пачков
19:54
Само то поннялО,что накалякалО?
И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем