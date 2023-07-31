На этот раз Франция даже не упоминает о демократии и воле угнетённого народа

26 июля произошёл очередной госпереворот в Нигере, ставший уже пятым с 1960 года. Может показаться, что всё это обычные разборки местных племён, вот только есть все основания полагать, что на этот раз всё куда серьёзнее. Дело в том, что смена власти способна обрушить экономику Франции, ну а Макрон подобного развития событий не потерпит. Напомним, в результате госпереворота солдаты нацгвардии арестовали действующего лидера Нигера Мохаммеда Базума и его правительство, а временно на пост президента был назначен генерал Абдурамана (по другим версиям Абдурахмана) Тчиани.

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Модно было бы подумать, что Францию сильно беспокоит нарушения демократии, вот только после смены власти в Нигере всё происходит с точностью до наоборот, ведь тиран свергнут, а народ ликует. Митингующие зовут Россию на помощь, а некоторые аналитики полагают, что к госперевороту приложили руку бойцы ЧВК «Вагнер». Увы, но демократия Францию не волнует, поскольку Нигер даёт Пятой республике уран, генерирующий 40% энергетики страны. Ожидаемо, именно Франция выступила с самым суровым осуждением событий в Нигере, потребовав освободить действующего лидера. Политические элиты Франции только начали угрожать повстанцам, но получившие власть нигерийцы пока делают вид, что не особенно опасаются. Так, на ультиматум французов там ответили полной блокировкой поставок урана и золота во Францию.

На фоне таких решений новых властей Нигера, страны Западной Африки (сообщество ЭКОВАС) уже ввели против бунтарей санкции. Сообщается, что были приостановлены все финансовые транзакции, а также заморожены все активы. Блок также выдвинул ультиматум нигерийской хунте, обещая принять нужные меры для восстановления законной власти, если повстанцы не вернут свергнутому президенту власть в течение этой недели. Некоторые эксперты полагают, что ЭКОВАС не будет использовать реальную силу, ограничившись угрозами, хотя ранее это экономическое сообщество уже отметилось интервенциями. С 1990-х годов войска стран-участниц организации использовались для урегулирования гражданских войн и госпереворотов в Сьерра-Леоне, Кот-д'Ивуаре, Либерии и Гвинее-Бисау, а также для помощи властям Мали в борьбе с исламистами в 2013-м и для обеспечения транзита власти в Гамбии в 2017-м.

Но даже если страны Западной Африки не станут использовать силу, для Нигера экономическая изоляция может стать катастрофой. По мнению бывшего посла России в Нигере Евгения Корендясова, страна не сможет выстоять под санкциями, а решения соседей приведут к социальной катастрофе. Отдельные государства пытаются урегулировать ситуацию путём переговоров. Например, несколько дней назад Нигер посетил президент переходного периода Чада Махамат Идрис Деби Итно. Он встретился и с главой мятежников, и со свергнутым президентом. Итоги встречи не афишируются, но многие аналитики полагают, что Франция не смирится с потерей политического влияния в регионе. Похоже, Макрон может объявить о военной интервенции в любой момент, поэтому пока шансы нового правительства кажутся мизерными. Нужно понимать, что времена, когда Франция могла по щелчку пальцев свергать африканских лидеров, прошли. Именно поэтому действия Макрона могут привести к ещё больше дестабилизации, поскольку все прекрасно знают, что Францию в данном случае волнуют только деньги. Ну а устраивать революции в наше время без демократических лозунгов крайне сложно, даже если речь идёт о французах.