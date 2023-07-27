Пригожин назвал произошедшее борьбой с колонистами

Вчера стало известно о том, что группа военнослужащих захватила власть в Нигере. Президент был задержан, а представители новых властей ограничили выезд из страны, закрыв границы. При этом эксперты отмечают, что президент Нигера был тесно связан с французскими властями, поэтому такой ход можно назвать пощёчиной Западному миру. Появились даже слухи о том, что к делу причастен Пригожин и ЧВК «Вагнер». Сегодня бизнесмен решил прокомментировать происходящее.

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По его словам, то, что произошло в Нигере – это ничто иное, как борьба народа страны за независимость от колонизаторов, которые столетиями терроризировали местных жителей. По мнению Пригожина, происходящее представляет собой акт обретения свободы и избавления от влияния Западного мира. Основатель ЧВК «Вагнер» уверяет, что бывшие колонизаторы специально стараются дестабилизировать ситуацию в странах Африки, поддерживая террористов и бандитов, чтобы препятствовать развитию бывших колоний.

Не забыл Пригожин упомянуть и о ЧВК «Вагнер». По его словам, в этом контексте бойцы российской частной военной компании демонстрирует свою эффективность, ведь тысяча «вагнеровцев» может поддерживать порядок и противостоять террористам в целой стране, не позволяя преступникам наносить вред мирному населению. Увы, но подтвердить или опровергнуть причастность ЧВК «Вагнер» к перевороту Пригожин не решился. Больше информации смотрите по ссылке: https://t.me/orchestra_w/8046