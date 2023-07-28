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ЧВК «Вагнер» придёт – порядок наведёт: жители стран Африки попросили Пригожина о помощи
Стихийные митинги с призывами к ЧВК "Вагнер" прошли в ряде стран Африки

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Вчера стало известно о свержении власти в Нигере. Напомним, это одна из последних крупных стран в Африке, которая отказывалась сотрудничать с Россией и находилась под контролем Франции. Французы получали доступ к дешёвому урану, ну а есть все основания полагать, что свержения действующих властей произошло при поддержке ЧВК «Вагнер». Сам Пригожин уже прокомментировал события, но не стал намекать на участие своих бойцов в происходящем. В целом же, всё указывает на то, что популярность «вагнеровцев» на африканском континенте растёт. Благодаря действиям «музыкантов» удалось остановить конфликты в ЦАР, Мали и многих других горячих точках. Африка постепенно очищается от колониальной зависимости, а Европа стоит перед сложным выбором. Дело в том, что ещё недавно богатые европейские страны могли получать доступ к дешёвым африканским ресурсам, ну а в будущем за всё это придётся платить. Похоже, недовольных политикой демократической Европы становится всё больше, ведь народы Африки начали открыто призывать к себе бойцов ЧВК «Вагнер». Сообщается, что вчера в нескольких странах прошли демонстрации, в рамках которых люди вышли с соответствующими плакатами. 

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Так, стихийный митинг замечен не только в Нигере, где народ ликует и празднует избавление от влияния европейцев, но и в других государствах. Например, в Буркина-Фасо, Мали и ЦАР. В некоторых странах уже успели оценить действия «вагнеровцев», тогда как другие только слышали о мирных инициативах подопечных Пригожина. Так, жители Буркина-Фасо, которые вышли на митинг в столице Уагадугу, потребовали правительство позвать «музыкантов». Население надеется, что ЧВК «Вагнер» придёт – порядок наведёт. Что до Мали и ЦАР, то там вышли на митинги солидарности, выразив благодарность «вагнеровцам» за мирное небо. Люди высоко оценивают вклад российской частное военной компании в борьбу с терроризмом, о чём рассказали местной прессе. Посмотреть видео вы можете по ссылке: https://t.me/orchestra_w/8059

Прежде чем критиковать или восхвалять новый виток отношений между Россией и Африкой, нужно понять, в чём состоит разница между политикой российских элит и так называемых представителей Западного мира. Итак, когда та или иная африканская страна попадает под контроль НАТО (любая страна Европы, например, Франция), то начинаются демократические процессы в обществе по образу и подобию США. Часть населения высказывается против такого насилия над культурой и верой, тогда как другая помалкивает. Террористические группировки поднимают голову, но вместо того, чтобы бороться с боевиками, европейцы только усиливают конфронтацию. В результате страну терзают постоянные конфликты, которые могут длиться десятилетиями. Любые попытки примирения срываются, а союзники из НАТО активно накачивают африканцев оружием. Ясно, что туда отправляют старый и бесполезный металлолом, но даже это кажется прорывом по сравнению с автоматами. В итоге колонисты остаются в стороне, занимаясь добычей полезных ископаемых, получая дешёвую рабочую силу и имея договорённости как с террористическими группировками (которых и вовсе могут сами спонсировать), так и с правительством. 

Повторимся, что переоценивать союз России и Африки не стоит, ведь обе стороны идут на подобные шаги сознательно, а значит есть не только политические, но и экономические выгоды. Это также значит, что Россия намерена поставлять на «Чёрный континент» оружие, как это раньше делали европейцы, но подход всё же немного отличается. Так, когда в африканскую страну приходит ЧВК «Вагнер», то первым делом устанавливается мир. Боевики уничтожаются, а в итоге мирное население может чувствовать себя спокойно. Никто не обещает крепкого мира после вековых конфликтов, но парадигма отношений иная, ведь сотрудничество с Россией означает стабильность, тогда как европейцы предпочитают сеять хаос, получая от этого как политические, так и экономические выгоды. 

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