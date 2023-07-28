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Сеймур Херш назвал Зеленского самым глупым и коррумпированным президентом в мире после Нигерии
Американский журналист полагает, что Байдену следовало бы приглядывать за президентом Украины

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Украина продолжает оставаться точкой напряжённости, а мирные индикативы вязнут в амбициях западных политиков. Европа намерена оказывать поддержку Зеленскому до последнего украинца, что позволяет продолжать боевые действия ещё довольно долго. Есть мнение, что под давлением США президент Украины вынужден был инициировать новый виток наступательной операции, а в итоге к концу августа ВСУ потеряют свою боеспособность. Комментировать подобные предположения сложно, поскольку мы не знаем всех деталей. Кроме того, мобилизация никуда не делать, а значит часть солдат будет вводиться в строй прямо с улиц. Боеспособность подобных подразделений весьма сомнительна, но продержаться какое-то время на таком ресурсе можно, ну а там подтянутся американские танки и боеприпасы из Европы.

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Любопытное мнение на эту тему выразил известный американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Хёрш. По его словам, национальная стратегия США в данном конфликте весьма своеобразна и только ухудшает положение. По мнению журналиста, в Белом дому слепо доверяют Зеленскому и его правительству. Херш утверждает, что Белый дом предоставил Киеву широкие полномочия без какого-либо присмотра со стороны "взрослых". Ну а это постоянно приводит к рискованным и необдуманным действиям украинской стороны. В пример Хёрш приводит недавний удар Киева по Крымскому. Журналист напоминает, что подобное происходит уже второй раз, но никаких уроков в Киеве не извлекают. Всем очевидно, что для Украины подобные действия невыгодны прежде всего по экономическим причинам. Так, удар по посту привёл к остановке зерновой сделке. Если до этого Москва смотрела на выходки Зеленского сквозь пальцы, то на этот раз ответ Кремля был незамедлительный. 

В результате ударов по портовой инфраструктуре Украины, экономические потери огромны, а восстановить всё это крайне сложно и дорого. Херш называет Зеленского крайне тупым политиком, который даже не думает о последствиях своих действий. Удивительным американскому журналисту кажется и позиция США. В Белом доме прекрасно знают, что у каждого действия будет противодействие, но разрешают президенту Украины совершать удары по Черноморскому флоту, а также запускать беспилотники по Москве. Но что ещё более странно, создаётся ощущение, что Зеленский и вовсе не ожидал ответных действий от России. У президента не было никакого плана, ведь он не защитил порты с помощью ПВО, а после удара по Одессе и другим городам начал делать громкие заявления, призывая США вмешаться. Это похоже на то, как капризный ребёнок делал пакости детям на игровой площадке, а когда его начали бить за гадкие проделки – тут же позвал свою маму. 

Херш также напоминает, что правительство Украины можно назвать самым коррумпированным в мире. Удивительно, ведь в стране идут полноценные боевые действия, но команда президента занимается открытым воровством. Отдельных политиков то и дело ловят, но все действия сходят друзьям Зеленского с рук. Американский журналист полагает, что более коррумпирование правительство есть только в Нигерии. В целом же Зеленский ведёт себя непоследовательно, а предугадать его следующий шаг крайне сложно. Кстати, вчера в Нигере позавчера был свергнут коррумпированный тиран, что должно стать нехорошим звоночком для Зеленского. 

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#аналитика #украина #политика #зеленский
Источник: seymourhersh.substack.com
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