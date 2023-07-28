Остальные танки если и прибудут, то очень нескоро

Некоторые события быстро забываются, поэтому стоит освежить память, напомнив нашим читателям, что Германия долго и упорно отказывалась отправлять Украине танки собственного производства. В прессе нет единого мнения относительно того, как Байден смог убедить Шольца начать поставки Leopard 2, поскольку всё произошло стремительно, а после этого канцлер стал одним из самых яростных борцов с Россией и главным ястребом Вашингтона. Не будем углубляться в детали, лишь напомним, что первоначально именно в Белом доме заявили о том, что намерены поставить Киеву 31 танк Abrams, после чего к делу подключилась Европа.

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Немецкие кошки пришли в Украину в начале весны, ну а на календаре конец июля. Американских танков нет, тогда как в прессе даже не пишут о том, чтобы США активно обучали экипажи ВСУ. Возможно, подобные процессы идут, но происходит это неспешно, тогда как сегодня в Politico заявляют о том, что Abrams начнут поставляться украинской армии уже совсем скоро. Американское издание уверяет, что первая партия американских танков, состоящая из 6-8 единиц, будет отправлена в Украину в сентябре 2023 года. Ожидается, что доставка будет осуществляться через военную базу в Германии, а в Украину машины попадут через польский Жешув (именно туда недавно хотели отправиться на экскурсию бойцы ЧВК «Вагнер», которые находятся в полевых лагерях в Беларуси). Напомним, США одобрили передачу Украине общей партии из 31 танка Abrams. Журналисты пишут, что было принято решение ускорить поставку за счёт передачи модификации M1A1. Это довольно старые машины, которые лишены множества технологических новшеств и в целом далеки от самых прокачанных американских машин.

Отмечается, что в Пентагоне пришли к выводу, что отправка более современного варианта M2A1 оказалась нереалистичной. В этом случае сроки пришлось бы пересматривать, а в итоге Украина получила бы такие танки через несколько лет. При этом даже старые машины будут лишены некоторых секретных технологий, включая броню с наличием обеднённого урана. Это может быть связано с ограничениями по передаче части передовых технологий странам, не входящим в блок НАТО, а также опасениями, что Россия захватит один из танков и изучит его технические особенности. В Politico пишут, что в августе украинские танкисты начнут прохождение10-недельных курсов по управлению танками Abrams. Подготовка уже ведётся, что позволит экипажам украинской армии быстро освоить новую технику и повысить свою боеспособность. Американские журналисты называют решение крайне важным, и уверены в том, что танки позволят Украине переломить ход противостояния с Россией.

Похоже, янки сильно лукавят, ведь речь идёт о действительно старой модификации, при этом даже в этом случае не приходится рассчитывать на максимальную комплектацию. Это похоже на то, как вы хотели купить новенький Мерседес, но вам подсовывают машину 30-летней давности без кондиционера. Что до количества, то даже 31 танк не сделал бы погоды, вот только было решено поставлять партиями, ну а 6 старых Abrams буквально растворятся в ВСУ, не совершив никаких подвигов. Российские военкоры сообщают, что бойцы отдельных батальонов уже изучили наиболее слабые места американского танка и готовы встретить его во всеоружии. Кстати, почитайте по этому поводу наш материал о ПТРК «Корнет». Нет никаких сомнений, что данный вид вооружения будет легко пробивать Abrams M1A1.