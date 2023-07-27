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Юрий Подоляка рассказал о «пьяных Калибрах» и обозначил сроки решающей фазы наступления ВСУ
По мнению военкора, Зеленского вынудили начать финальный этап наступательной операции на Запорожском направлении

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Вчера армия РФ наносила массированные удары при помощи крылатых ракет по военным целям на территории Украины. Результаты вы можете почитать по ссылке, ну а сегодня Юрий Подоляка решил пояснить слова спикера ВВСУ Украины о так называемых "пьяных Калибрах". По словам военкора, такая тактика использования ракет не является новой и применяется армией РФ уже несколько месяцев. Целью этих ракет является введение противника в заблуждение или раскрытие позиций ПВО. При этом, многие из таких ракет представляют собой специальные болванки без боевой части, что позволяет им летать над территорией Украины в течение длительного времени и обнаруживать скрытые позиций противника, куда после этого прилетают настоящие «Калибры» и «Кинжалы». 

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Подоляка согласился с американскими журналистами и полагает, что контрнаступление ВСУ входит в решающую фазу, а его последствия станут видны в ближайшие 1-3 недели. Зеленский предпринял решительные действия, бросив войска в контрнаступление, хотя не хотел этого делать. Подоляка полагает, что США принудили президента Украины к таким действиям, а вчера ВСУ провели атаки по трём направлениям на юге страны, выводя из резервов части 10-го армейского корпуса. Особенно сложным остаётся Артёмовское направление, где ВСУ настойчиво пытаются прорваться в Клещеевку. Несмотря на это армия РФ остаётся на своих местах, не отдавая контроль над занятыми позициями. 

На севере страны, в районе Сватово, бойцы армии РФ успешно продвигаются, достигая границы Харьковской области и главной линии обороны ВСУ. За последние дни удалось продвинуться на 8 километров, но для развития успеха потребуется прорвать оборону противника и продолжить наступление в сторону Оскольского водохранилища. Это, в свою очередь, может предоставить возможности для фланговых ударов и операций в тылу противника. Напомним, сегодня Ходаковский рассказал о том, что ВСУ вошли в Старомайорское. С одной стороны – это имиджевая потеря для вооружённых сил России. Но с другой стороны – ВСУ попали в огневой мешок. Потери на этом направлении будут только расти, что не устраивает Залужного, который пытается оптимизировать наступательную операцию, сталкиваясь с сопротивлением Зеленского и Сырского.

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#аналитика #сво #политика #контрнаступление #контрнаступление украины #контрнаступление всу #юрий подоляка
Источник: t.me
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