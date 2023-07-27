По мнению военкора, Зеленского вынудили начать финальный этап наступательной операции на Запорожском направлении

Вчера армия РФ наносила массированные удары при помощи крылатых ракет по военным целям на территории Украины. Результаты вы можете почитать по ссылке, ну а сегодня Юрий Подоляка решил пояснить слова спикера ВВСУ Украины о так называемых "пьяных Калибрах". По словам военкора, такая тактика использования ракет не является новой и применяется армией РФ уже несколько месяцев. Целью этих ракет является введение противника в заблуждение или раскрытие позиций ПВО. При этом, многие из таких ракет представляют собой специальные болванки без боевой части, что позволяет им летать над территорией Украины в течение длительного времени и обнаруживать скрытые позиций противника, куда после этого прилетают настоящие «Калибры» и «Кинжалы».

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Подоляка согласился с американскими журналистами и полагает, что контрнаступление ВСУ входит в решающую фазу, а его последствия станут видны в ближайшие 1-3 недели. Зеленский предпринял решительные действия, бросив войска в контрнаступление, хотя не хотел этого делать. Подоляка полагает, что США принудили президента Украины к таким действиям, а вчера ВСУ провели атаки по трём направлениям на юге страны, выводя из резервов части 10-го армейского корпуса. Особенно сложным остаётся Артёмовское направление, где ВСУ настойчиво пытаются прорваться в Клещеевку. Несмотря на это армия РФ остаётся на своих местах, не отдавая контроль над занятыми позициями.

На севере страны, в районе Сватово, бойцы армии РФ успешно продвигаются, достигая границы Харьковской области и главной линии обороны ВСУ. За последние дни удалось продвинуться на 8 километров, но для развития успеха потребуется прорвать оборону противника и продолжить наступление в сторону Оскольского водохранилища. Это, в свою очередь, может предоставить возможности для фланговых ударов и операций в тылу противника. Напомним, сегодня Ходаковский рассказал о том, что ВСУ вошли в Старомайорское. С одной стороны – это имиджевая потеря для вооружённых сил России. Но с другой стороны – ВСУ попали в огневой мешок. Потери на этом направлении будут только расти, что не устраивает Залужного, который пытается оптимизировать наступательную операцию, сталкиваясь с сопротивлением Зеленского и Сырского.