В Нигере свернут прозападный президент

Европа столетиями использовала Африку в качестве скотного двора, откуда черпала ресурсы и живую силу. Миллионы мужчин и женщин были вывезены с континента, после чего стали рабами у американцев и европейцев. В начале 20-го века колониальная политика Запада сменилась на неоколониальную, ну а в Африке ничего не изменилось. За десятилетия НАТО развернуло там многочисленные военные базы, а главная задача иностранных контингентов заключалась в создании очага нестабильности. Местные жители, как и раньше, голодали, испытывали боль и страдания и не имели никаких прав. Миллионы работают на шахтах, где умирают сотни детей и женщин ежегодно. Сотни тысяч заболевают, а просвета нет. Мы бы не стали говорить, что Россия хочет освободить Африку, вырвав из лап колонистов. На самом деле у Москвы свои интересы, но в отличие от западных элит, руководство РФ говорит о равноправном партнёрстве, которое будет взаимовыгодным.

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Пожалуй, возвращение России в Африку началось при непосредственном участии ЧВК «Вагнер». Пригожин не раз говорил о важности «Чёрного континента», ну а сегодня на официальной странице частной военной компании появилась любопытная информация. «Вагнеровцы» сообщают, что вчера был свергнут президент Нигера, считающийся прозападным и активно поддерживающий усиления французского контингента в регионе. Отмечается, что прямого участия Пригожин в свержении президента Нигера не принимал, при этом военнослужащие, которые провели такую операцию, активно сотрудничали с коллегами из Мали. Ну а те в свою очередь плотно сотрудничают с ЧВК «Вагнер». Как вы понимаете, никто нам всей правды не скажет, но даже это наводит на интересные размышления. Особенно на фоне происходящей в Москве встречи Путина и делегации африканских странт.

Эксперты отмечают, что происходящее можно назвать пощёчиной Западу. Так, вчера группа военных из Республики Нигер объявила о смещении президента Мохамеда Базума и закрытии границ страны. Новые власти уверяют, что государственный переворот связан с ухудшением ситуации в сфере безопасности и проблемами в экономической и социальной сферах. Десять человек, представляющих группу высокопоставленных военнослужащих, выступили по телевидению. Полковник Амаду Абдраман объявил, что все учреждения Седьмой республики приостановлены, а силы обороны и безопасности будут контролировать ситуацию. Все сухопутные и воздушные границы страны закрыты до стабилизации обстановки, а также введён комендантский час с 22:00 до 05:00.

Международное сообщество (читать – США и Европа) осудило государственный переворот, призывая освободить президента немедленно. Нет никаких сомнений, что государственный переворот в Нигере может повлиять на стратегические интересы Запада в регионе. Аналитики подтверждают, что переворот в Нигере является сильным ударом по самолюбию западных государств, которые полагались на Нигер как на якорь стабильности в регионе. В Европе уверяют, что переворот может повлечь дальнейшую дестабилизацию кризисного региона Сахеля, который уже стал центром мирового джихадизма. В Нигере находится около 100 военнослужащих Германии. Сообщается, что они в полной безопасности.

Отметим, что на начало 2022 года в ЧВК «Вагнер» было в несколько раз меньше бойцов, чем сегодня. Предположим, что какое-то время в Беларуси 10 тысяч человек найдут, чем себя занять, но долго так продолжаться не может. Пригожин может перебросить части в Африку, ну а после этого колонистам их Европы там места не останется. Кстати, в отпусках находится около 15 тысяч «вагнеровцев». Куда эти ребята двинутся в конце августа – большая интрига.