На аэродроме стояли самолёты, которые несли ракеты Storm Shadow

Известно, что одной из проблем, которые в последнее время напрягали российское командование, были самолёты Су-24 украинской армии, наносившие удары по территории РФ британскими ракетами Storm Shadow. Часть ракет сбивается, но некоторые всё же попадали в цель. Кроме того, даже если цели не поражены, в Киеве всё равно рассказывают об успехах, поскольку отловить самолёты русские долгое время не могли. Похоже, делу помог новый спутник «Кондор», который провёл активную разведку над аэродромом Староконстантинов в Хмельницкой области.

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Сегодня сообщалось о массированной атаке по этому объекту с применением гиперзвуковых «Кинжалов». Кроме того, утром по аэродрому били дроны-камикадзе Герань-2, а сильно повреждён был 649-й авиационный склад ракетного вооружения и боеприпасов, который располагается между деревнями Грузевица и Малашевцы. На объекте стояла 7-я бригада тактической авиации под командованием полковника Евгения Булацика. Военкоры пишут следующее. Вначале по аэродрому были нанесены удары при помощи ракет Х-101. После доразведки по месту прилетели Герани, а утром обстрелы продолжились.

Пока назвать точное количество техники, которая была уничтожена или повреждена, не представляется возможным. В целом, эксперты полагали, что у ВСУ есть не больше десяти самолётов Су-24, способных нести ракеты Storm Shadow. При этом даже вывод из строя трети из них окажет существенное влияние на возможности украинской авиации. Эксперты полагают, что удар был нанесён не случайно 26 июля, поскольку всё говорит о том, что Украина готовится к очередной волне наступательной операции. Не исключено, что она будет проводиться в Херсонской области, а ВСУ попытаются форсировать Днепр. Река сильно обмелела из-за подрыва Каховской ГЭС, а вода ушла в море. Предполагается, что в августе будут созданы условия, при которых техника сможет пережигаться по дну высохшей реки. О возможном начале новой наступательной операции пишут в Bloomberg, ну а благодаря комбинированной атаке на аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области удалось снизить возможности для поддержки со стороны авиации, что может сказаться на итогах контрнаступления. Относительно участия гиперзвуковых ракет в ударе по аэродрому читайте по ссылке.