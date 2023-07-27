Несмотря на это полковник признаёт, что потеря населённого пункта бьёт по самолюбию армии РФ

По данным военкоров, в последние недели противостояние между украинскими и российскими силами идёт на нескольких направлениях. На севере страны у вооружённых сил РФ фиксируется преимущество, в результате чего там ВСУ приходится отступать, оголяя фланги и уходя с насиженных укреплённых районов. Сюда спешно перебрасываются резервы, которые безуспешно пытаются сдержать натиск российских сил. Под Бахмутом вооружённые силы Украины захватили несколько ключевых высот, что позволило войти в Клещеевку, где шли ожесточённые бои. Известно, что по этому поводу между Сырским и Залужным идут ожесточённые споры, поскольку командующий ВСУ уверен в том, что высокие потери не принесут никакой пользы Украине на этом участке.

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Что до Запорожского направления, то там идут позиционные сражения, а вчера стало известно об отражении большого наступления в районе Работино. Западные журналисты пишут о том, что украинские власти готовы начать очередную наступательную фазу, ну а мы отметим, что в результате о некоторых других горячих направлениях все почти забыли. По данным начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии, ВСУ смогли взять Старомайорское. Ходаковский отмечает, что украинские вооружённые формирования использовали свои преимущества в дальнобойной артиллерии и долго обстреливали населённый пункт Старомайорское, выбивая из укрытий бойцов Вооружённых Сил Российской Федерации. Затем противник перешёл в наступление и закрепился на окраинах населённого пункта.

Полковник отметил, что противник создал угрозу для российских вооружённых сил в районе села Урожайное после занятия позиций на окраинах Старомайорского. Ходаковский уверен, что потеря Старомайорского после упорной и героической обороны стала серьёзным ударом по самолюбию российских военных. В то же время полковник отмечает, что теперь роли поменялись, а значит сегодня уже ВСУ вынуждены действовать в развалинах Старомайорского, что предоставляет российским силам возможность артиллерийских ответных ударов. Фактически, после отступления армия РФ создала огненный мешок, а значит потери украинской армии на этом направлении увеличатся.

Ходаковский обратил внимание на роль подразделений бывшего МВД ДНР в защите населённых пунктов на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Эти подразделения, возникшие из ополчения Донбасса и воюющие с 2014 года, по словам полковника, заслуживают больше признания и наград за свои боевые подвиги и роль в обороне на различных направлениях. Он выразил недовольство тем, что за даже за вклад во взятие Мариуполя бойцам было предоставлено меньше других наград.