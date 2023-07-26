Считается, что это одно из самых сложных сражений со времени наступательной операции ВСУ

На Запорожском направлении остаются населённые пункты, которые представляют собой наиболее сложные участки, где обе стороны ведут ожесточённые бои уже больше 50 дней. ВСУ активно используют бронетехнику стран НАТО, но пока не добились значимых успехов. Как стало известно, сегодня завершилось одно из самых кровопролитных сражений за последние месяцы. Точное количество жертв ещё не подсчитано, ну а сегодня можно констатировать, что очередная атака ВСУ в районе Работино не увенчалась успехом.

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Вчера в бой были брошены сотни военнослужащих 47-й механизированной бригады, а также 78-й отдельный десантно-штурмового полка украинской армии. Повторимся, что пока назвать точное количество техники, которая принимала участие в сражении, крайне сложно, но российские источники уверяют, что противник потерял не меньше 30 машин. Основную часть составляют американские Bradley ODS-SA, оснащённые комплектом динамической защиты BRAT, но есть также советские Т-72 и другие танки. Военкоры отмечают, что на этот раз наступление проходило при активном участии артиллерии, а ВСУ не просто обстреливали российские позиции, а использовали кассетные боеприпасы. Согласно предварительным данным, ВСУ потеряли не менее 250 человек, но подсчёт ещё идёт, поэтому количество убитых может возрасти. Цифры называются без учёта раненых.

Отмечается, что в 4 часа утра атака захлебнулась, а оставшиеся в строю силы отступили. При этом по наступающим вёлся огонь из всех стволов, а особенно активно работали артиллерия и ударные вертолёты Ка-52. Сражение длилось 10 часов и по своему накалу считается одним из самых напряжённых. При этом потери действительно рекордные, поскольку ранее на одном участке ВСУ не теряли так много техники. Похоже, командование в Киеве получило разнарядку, согласно которой использование кассетных боеприпасов должно позволить сломить оборону армии РФ. После такой атаки украинская армия будет несколько дней зализывать раны, но после перегруппируется, подтянет резервы и снова отправится в бой. Всё это приводит к катастрофическим потерям в живой силе, ну а аналитики отмечают, что таким образом Украина стремительно теряет работоспособное население. 2.8 миллиона женщин из Европы возвращаться не намерены, а значит экономика после прекращения боевых действий будет окончательно уничтожена. Посмотреть видео вы можете по ссылке: https://t.me/milchronicles/2270