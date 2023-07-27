Похоже, ракеты всё же ударили по Хмельницкой области

Если верить словам украинского командования, то ВСУ остаются первой и единственной армией на планете, которая способна сбивать гиперзвуковые ракеты. При этом там научились это делать даже без использования американских ЗРК Patriot. Но давайте по порядку. Вчера Украина подверглась одному из самых массированных обстрелов. По некоторым данным, использовались до 80 крылатых ракет морского и воздушного базирования. Это значит, что направления для атаки были разными, а значит отследить множественные цели оказалось слишком сложно. Прилёты наблюдались во многих областях, а где-то на севере Киева прогремел мощный взрыв. Подсчитывать количество целей мы не станем, ведь есть куда более любопытная информация.

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Военкоры пишут, что удары крылатыми ракетами производились волнами, а сами ракеты меняли направление полёта. Это привело к тому, что ПВО пришлось засветиться на нескольких направлениях, что позволило вскрыть позиции ВСУ и нанести по ним повторный удар. Но особенно досталось Хмельницкой авиабазе Староконстантинов. Предполагается, что именно там располагались украинские самолёты Су-24, приспособленные для несения ракет Storm Shadow. Известно, что сегодня утром по объекту были нанесены повторные удары, а для разведки местности использовался новый спутник «Кондор». Он прошёл над аэродромом, после чего туда направили дроны-камикадзе Герань-2. Похоже, беспилотники уже были в воздухе и ждали своего часа, поскольку их использовали в качестве барражирующих боеприпасов. Утверждается, что повторному удару подверглись малоповрежденные цели, уничтожение которых позволит снизить интенсивность полётов украинской авиации. Эксперты рассказывают о том, что новый спутник в значительной мере повысил разведывательные возможности российской армии.

Ну а командование в Киеве приводит собственную статистику. Оказывается, русские использовали 40 ракет, из которых гиперзвуковых «Кинжалов» было всего 4. При этом успехи ПВО поражают воображение, ведь ВСУ удалось сбить 36 ракет. 33 из них составили Х-101/Х-555, также было поражено 3 «Калибра», а вот 4 «Кинжала» улетели в молоко. Зеленский заявил, что армия РФ бросила ракеты в неизвестном направлении, но не стал углубляться в тему, поведав о превосходстве украинских сил ПВО. Казалось, что 4 «Кинжала» где-то потерялись, но тут совершенно неожиданно решил выступить замначальника областной военной администрации Хмельницкой области. Сергей Тюрин поведал, что все 4 «Кинжала» прилетели в Хмельницкую область, где были уничтожены местной ПВО. Обломки гиперзвуковых ракет валяются на территории частного сектора и даже умудрились повредить автомобиль.

Из необычного: украинские чиновники, курирующие Львовскую и Киевскую области, ранее заявляли, что «Кинжалы» летят к ним, но в какой-то момент исчезли из информационного поля. Словом, дело тёмное, ну а мы предположим, что 4 гиперзвуковых ракеты не могли просто так пропасть на территории Украины, а значит куда-то они всё же упали.