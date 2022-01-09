За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Вступление

В предыдущих частях этой статьи мы провели unboxing (ссылка) материнской платы MAG Z590 TORPEDO от компании MSI и рассмотрели доступные настройки BIOS (ссылка). В этой части статьи мы проведём тестирование материнской платы с народным процессором Intel 10-го поколения. Это позволит сравнить плату с конкурентами от других производителей.

реклама

Для тестов будем использовать народный процессор Intel 10-го поколения – Core i5-10400F. Почему тестировать будем не с навороченными моделями 11-го поколения и почему у процессора будет заблокированный множитель ? Причин есть несколько.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Первая причина. Процессор с заблокированным множителем нельзя разгонять и поэтому разные материнские платы, использующие его, будут находиться в одинаковых условиях, и по разнице показателей тестов можно будет судить о производительности разных материнских плат. Это напоминает моносерию в автомобильном спорте, когда все гонщики в заезде используют одинаковые автомобили с одинаковыми двигателями и коробками передач, а результаты гонки зависят не от того, кому достался самый мощный двигатель, а от мастерства гонщиков и от навыков технических инженеров, настроивших спортивные автомобили.

реклама

Вторая причина. Несмотря на свой возраст и умеренные технические характеристики, процессор Core i5-10400F до сих пор продолжает быть народным выбором. Рассмотрим данный момент поподробнее.

С одной стороны, процессор 10400F имеет хорошую производительность, потому что в режиме загрузки всех ядер он способен работать на частоте 4000 МГц на каждом ядре. Более скоростная версия шестиядерника от Intel 11-го поколения, 11600K, имеет частоту всех ядер на уровне 4600 МГц в заводском режиме работы. Прирост 600 МГц это 15% от 4000 МГц – разница небольшая.

Кроме того, этот процессор имеет очень привлекательное соотношения цена - качество. Особенно это актуально в свете выхода на рынок 12-го поколения ЦП, которое имеет ещё много нерешённых вопросов.

Также ещё важен вопрос энергопотребления, тепловыделения и шума. Забегая немного вперёд, я хочу сказать, что недавно мне удалось купить на распродаже на CU процессор 11-го поколения Core i5-11600KF и сделать апгрейд на него. Процессор стал на 15% быстрее, но ценой этого роста стали:

увеличение рабочего напряжения;

увеличение энергопотребления;

увеличение тепловыделения;

увеличение шума от системы охлаждения;

снижение влажности воздуха в помещении.

реклама

Если с первыми четырьмя пунктами ещё как-то можно смириться, то пятый пункт сложно изменить. Я заметил, что после апгрейда я стал проветривать комнату гораздо чаще, чем до апгрейда. Если бы я создавал компьютерный клуб, как это было популярно лет 20 назад, я бы наверное не использовал самые мощные железки, потому что система кондиционирования помещения, которая бы смогла увлажнить сухой воздух от нескольких 11600K, наверное, стоила бы целое состояние и требовала бы больших вложений. Теперь я понимаю, почему в офисах стали популярны ноутбуки с процессорами, имеющими TDP в 15..20 Ватт. К большому сожалению, прошли времена когда можно было купить дешёвый Celeron, разогнать его чуть ли не на 75% по частоте без каких-либо усилий и при этом не почувствовать никакой разницы температуры в комнате. Современный оверклокинг стал суров и беспощаден. Современные компьютеры потребляют столько электроэнергии и выделают столько тепла, сколько не снилось компьютерам десятилетней давности. Честно говоря, я даже боюсь представить, какой и сколько нужно увлажнителей воздуха, чтобы превратить пустыню от отборных топовых процессоров и видеокарт в прохладный и влажный оазис.

Тестовая Среда

Вернёмся к тестированию. Для оценки производительности материнской платы была собрана следующая система.

Где Что Примечание Материнская Плата,

Mainboard MSI MAG Z590 TORPEDO BIOS Version: A.30 Центральный Процессор,

CPU Intel Core i5-10400F

Кулер ЦП,

CPU Cooler Xilence M704 Item Number XC051 ОЗУ,

RAM 4x Crucial Ballistix BL8G36C16U4B

Видеокарта,

VGA MSI GeForce GT 1030 2G LP OC

Корпус,

Case Открытый стенд

Блок Питания,

PSU Chieftec GPM-1000C

Накопитель,

Storage Crucial CT240BX500SSD1 F/W Rev. M6CR041 Операционная Система,

OS Microsoft Windows 10 Pro, 21H2 OS Build 19044.1415









реклама

Чтобы оценить показатели тестируемой системы, за базу или точку отсчёта мы возьмём похожую систему, собранную ранее с такими же комплектующими, но с небольшой разницей в материнской плате:

Где Что Примечание Материнская Плата,

Mainboard ASUS PRIME Z490-A BIOS Version: 2201, 2301





Тестовые испытания будут следующими:

CPU-Z 1.98.0, встроенные бенчмарки: версии 17.01.64; версии 19.01.64 (beta); версии 19.01.64 AVX2 (beta);

7-Zip 21.06 (x64): встроенный бенчмарк с параметрами: DS=32MB, CPUT=12, P=10;

WinRAR 6.02 (64-bit): встроенный бенчмарк;

CINEBENCH R23.200: бенчмарк с дефолтными настройками;

AIDA64 Extreme 6.60.5900, бенчмарки: CPU Queen; CPU PhotoWorxx; CPU ZLib; CPU AES; CPU SHA3; FPU Julia; FPU Mandel; FPU SinJulia; FP32 Ray-Trace; FP64 Ray-Trace; Cache & Memory Benchmark.



При проведении тестов, операционные системы были установлены с нуля и обновлены всеми существующими на момент проведения тестов обновлениями. Также были установлены последние (новейшие) версии драйверов для всех устройств в системе. Процессор был переведён в режим работы без ограничений, то есть в настройках BIOS были сняты все лимиты с процессора. На материнской плате ASUS был включён режим XMP II, использующий дефолтные тайминги из SPD без оптимизаций со стороны ASUS. На материнской плате MSI был просто включен XMP профиль с настройками из SPD в режиме Auto. На базовой системе часть тестов была произведена с версией прошивки BIOS равной 2201, а другая часть – с прошивкой версии 2301, разница между ними практически не заметна.

Результаты Тестов

Итак, переходим к самим тестам.

Прежде всего сделаем скриншоты параметров системы в CPU-Z и там же запустим бенчмарки CPU-Z. Более подробный анализ результатов сделаем позже.





Бенчмарки архиваторов 7-Zip и WinRAR:





Бенчмарк Cinebench R23:





Бенчмарки из набора AIDA64:











Тест кеша и памяти AIDA64:





Далее приведены результаты таких же тестов, проведённых на другой системе, взятой за точку отсчёта или базу.











Итоговая таблица со сравнением значений тестируемой системы с базовой системой:

В синтетических тестах и бенчмарках материнская плата показывает производительность на уровне решений от именитых брендов типа ASUS. Удивительно, но по работе с памятью, плата от MSI на чипсете Z590 оказалась даже чуть-чуть быстрее чем ASUS прошлого поколения на чипсете Z490 при выключенных оптимизациях таймингов (режим XMP II), показав задержку при доступе к ОЗУ в 48.8 нс заместо 51.4 нс у ASUS. Также на этой плате скорость чтения, записи и копирования в ОЗУ была чуть выше, чем на плате от ASUS в режиме XMP II. Возможно, что MSI по умолчанию использует какие-то оптимизации таймингов в режиме Auto или это связано с чем-то ещё.

Аппаратный Мониторинг

В добавление к тестам производительности хочу показать, какие термодатчики доступны на материнской плате и видны в программе HWiNFO v7.16.

На материнской плате MSI MAG Z590 TORPEDO есть датчик температуры VRM, в мониторинге он обозначен как MOS. Кроме него отслеживается температура с таких датчиков как CPU, System, PCH (Platform Controller Hub, он же чипсет), CPU Socket и T0. Показатели на скриншоте сделаны для другого процессора, не обращайте внимания на повышенные температуры.

Мониторинг скорости вращения вентиляторов по какой-то причине периодически удваивает отображаемую скорость для двух из восьми вентиляторов, реальная скорость работы вентиляторов при этом не меняется. На скриншоте выше как раз запечатлён тот самый момент с вентилятором System 4.

Сетевые Контроллеры

Вроде бы, на этом можно было бы закончить обзор данной материнской платы, но без обзора двух сетевых адаптеров, встроенных на плату, обзор был бы не таким полным. Забегая чуть вперёд, скажу, что с сетевой частью у платы есть серьёзные проблемы. Подробный обзор сетевых адаптеров платы по-хорошему тянет на отдельную часть статьи, но я постараюсь описать вопрос кратко в рамках текущей части статьи.

На первый взгляд, с платой всё было хорошо. Драйвера на сетевые устройства, скачанные с сайта MSI, встали без ошибок и веб сайты начали открываться в интернет браузерах. Однако, дальнейшее тестирование платы в компьютерных играх, создающих нагрузку на сетевые устройства, более серьёзную, чем простое открывание сайта SpeedTest.net и замер скорости, вскрыло целый пласт скрытых проблем.

Как мы помним, на плате установлены две сетевых "карты" или контроллера (NIC, Network Interface Controller):

Intel I219-V

Intel I225-V

С обоими адаптерами возникли примерно одинаковые проблемы – после запуска компьютерных игр, создающих нагрузку на сеть, в операционной системе наблюдались проблемы следующего характера:

переставал работать пинг, несмотря на возможность открытия сайтов в браузере;

резко падала скорость соединения с интернетом;

список игровых серверов в лаунчере игры работал очень медленно и периодически зависал;

полностью пропадало соединение с сетью интернет провайдера;

сетевое оборудование входило в режим "зомби".







Первый момент, который сразу резко бросился в глаза – в лаунчере сетевой игры Arma III список игровых серверов открывался очень медленно и даже после многих минут ожидания так и не мог открыться полностью. Во время обновления списка игровых серверов и после него наблюдалось частичное или полное отсутствие связи с интернет провайдером, пропадал пинг, не открывались сайты.

Время от времени сетевое оборудование тестируемого компьютера и промежуточный сетевой маршрутизатор, стоящий между тестируемым ПК и оборудованием интернет провайдера, впадали в режим "зомби", при котором они внешне были доступны, нагрузки на них не было, но фактически реально они не функционировали. Я проверял работу сети напрямую, без маршрутизатора, и картина полностью повторялась. То есть, дело было точно не в маршрутизаторе, а в тестируемых сетевых картах.

Выход из режима "зомби" был только один – одновременное полное отключение электропитания материнской платы и маршрутизатора. Здесь важно сделать заметку, что современные сетевые карты Intel продолжают работать даже когда ПК находится в программно выключенном состоянии. Для перезагрузки сетевой карты Intel нужно полное обесточивание ПК, в том числе и отключение питания с блока питания ПК. Сетевой маршрутизатор TP-Link, участвовавший в тестировании, так же как и сетевая карта Intel, оживал только после полного отключения электропитания; простая программная перезагрузка через веб интерфейс не помогала !

Удивительно, но на материнской плате PRIME Z490-A от ASUS, той самой, с которой я проводил сравнение и на которой установлен сетевой адаптер Intel такой же модели I225-V, я не видел ни одной проблемы с сетью за много месяцев использования материнской платы. Возможно, что причина кроется в устаревших и необновляемых компанией MSI драйверах сетевой карты. Или же, дело здесь посерьёзней ?

Мне удалось найти в интернете крайне интересную информацию о том, что сетевой контроллер Intel I225-V содержит в себе аппаратную ошибку, которая была исправлена только в следующей версии, то есть в новой модели контроллера, I225-V2. Забавно, не правда ли ?

Семейство проводных Ethernet-контроллеров Intel i225 (кодовое название Foxville) мощностью 2,5 Гбит/с имеет конструктивный недостаток, влияющий на производительность и стабильность. Контроллер Ethernet i225 используется на большом количестве материнских плат LGA1200 для процессоров Comet Lake S.

По мнению Intel, единственный способ полностью устранить эту проблему - это аппаратное исправление на их конце. Они действительно решили эту проблему в третьем квартале 2020 года, но все устройства, произведенные до этого, будут использовать i225-V вместо нового и улучшенного i225-V2.

Источник: http://www.efxi.ru/blog/blog5.html

Не исключаю того, что и в контроллере I219-V может быть подобная аппаратная ошибка.

Воодушевлённый тем фактом, что у ASUS же как-то сеть работала без сбоев, я пробовал ставить драйверы сетевых контроллеров последней версии с сайта Intel, но это не помогало. При установке драйверов от Intel в утилите Intel PROSet Adapter Configuration Utility я наблюдал непрохождение тестов сетевых контроллеров, в игре Arma III продолжались проблемы, оборудование опять входило в режим "зомби", все симптомы повторялись. Наверное, родные драйвера Intel не работали на плате MSI, потому что Intel говорит, что драйвера нужно ставить с сайта OEM вендора, т.е. с сайта MSI.

Кстати, на сайте Intel последняя версия набора драйверов сейчас имеет версию 26.8, а на сайте MSI лежит пак драйверов версии 26.2. Подобное отношению к пользователю вызывает отторжение от бренда MSI.

Я пробовал выключать режим энергосбережения, т.е. запрещал отключение контроллера ради сохранения энергии, как сказано на сайте Intel, но этот совет не помогал.





Резюме

В целом, материнская плата MAG Z590 TORPEDO произвела крайне противоречивое впечатление.

С одной стороны, она использует продвинутые технические решения типа улучшенного охлаждения VRM и двух сетевых контроллеров на плате. Плата показывает хорошие результаты в тестах и бенчмарках.

Но с другой стороны, мы видим, что прошивка BIOS сделана в стиле "тяп ляп", не все коннекторы вентиляторов поддерживают режим PWM, а некоторые разъёмы откровенно глючат.

Печальным разочарованием стала невозможность использования материнской платы для сетевых игр и приложений, создающих высокую сетевой нагрузку.

Сегодня, в 2022 году, персональный компьютер является уже не просто оффлайн калькулятором. Современный ПК прочно встроен в глобальную компьютерную сеть Интернет. Тем более, что нам всем грозят уже не только облачными технологиями, но и различными мета-вселенными, которые без интернета не смогут существовать. При всём этом качество доступа в сеть становится очень важным для компьютерного оборудования.

В итоге, красный дракон MSI оказался детским воздушным шариком, который сдулся даже не успев надуться. Никому не рекомендую покупку материнской платы MAG Z590 TORPEDO от компании MSI.

Желаю всем счастья и добра в новом 2022 году !



