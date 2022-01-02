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Приветствую всех оверклокеров и любителей компьютерной техники !

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Поздравляю всех вас с Новым 2022 Годом !

Желаю хорошего разгона, отсутствия троттлинга и, конечно же, побольше FPS в игрушках !

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Продолжаем обзор материнской платы MAG Z590 TORPEDO от компании MSI.

В предыдущей части статьи (ссылка) мы познакомились с основными характеристиками платы и провели unboxing. В этой части статьи будет сделан обзор настроек BIOS материнской платы. Поехали.

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Прежде чем включать что-то, нужно собрать что-то. Была собрана следующая система.

Где Что Примечание Материнская Плата,

Mainboard MSI MAG Z590 TORPEDO BIOS Version: A.30 Центральный Процессор,

CPU Intel Core i5-10400F

Кулер ЦП,

CPU Cooler Xilence M704 Item Number XC051 ОЗУ,

RAM 4x Crucial Ballistix BL8G36C16U4B

Видеокарта,

VGA MSI GeForce GT 1030 2G LP OC

Корпус,

Case Открытый стенд

Блок Питания,

PSU Chieftec GPM-1000C

Накопитель,

Storage Crucial CT240BX500SSD1 F/W Rev. M6CR041 Операционная Система,

OS Microsoft Windows 10 Pro, 21H2 OS Build 19044.1415





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Изначально (из коробки) материнская плата имела прошивку BIOS версии "A.10", перед проведением тестов прошивка была обновлена до версии "A.30" от 13.09.2021. Операционная система была установлена с нуля и обновлена всеми существующими на момент проведения обзора обновлениями. Были установлены последние (новейшие) версии драйверов для всех устройств в системе.





Следует заметить, что сборка системы прошла легко. Кулер ЦП идеально встал на материнскую плату, модули памяти не помешали вентилятору кулера.





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Однако, включение материнской платы преподнесло сюрприз в самом начале. Вместо стандартного экрана с описанием системы во время загрузки BIOS, я увидел чёрный экран и маленький горизонтальный курсорчик, случайно болтающийся где-то между центром экрана и его краем. В настройках BIOS были отключены все виды быстрой загрузки специально для того, чтобы посмотреть на обычный экран загрузки BIOS-а, который не менялся уже несколько десятилетий. Это явно был "косяк" разработчиков. Будем надеяться, что специалисты из MSI пофиксят это недоразумение.

Вход в настройки BIOS происходит по нажатию кнопки Delete (она же Del). Это может быть полезно потенциальным покупателям платы, потому что на экране не отображено никаких подсказок из-за выше упомянутого бага.

В настройках BIOS присутствуют два уже стандартных для современных UEFI BIOS режима работы: простой режим Easy Mode и расширенный режим Advanced Mode. Переключение между режимами осуществляется клавишей F7.

EASY MODE

Рассмотрим упрощённый режим настройки BIOS. В этом режиме нам доступны пять закладок в левой центральной части экрана, три кнопки слева снизу, шесть длинных кнопок справа снизу, три кнопки слева сверху, а также несколько кнопок в правом верхнем углу. Рассмотрим их подробней.

Закладки слева по центру помогают посмотреть основные параметры центрального процессора, памяти, накопителей, вентиляторов системы охлаждения, а также показывают небольшую подсказку по горячим клавишам.





Шесть длинных кнопок справа снизу нужны для:

включения предупреждения о неработающем кулере ЦП;

включения технологий энергосбережения для соответствия нормам ErP;

включения встроенного аудио кодека;

включения поддержки Intel Optane;

включения поддержки AHCI / RAID;

включения удобного светодиодного индикатора.

В левом верхнем углу экрана настроек есть три большие, но незаметные с первого раза кнопки для включения XMP профилей оперативной памяти и автоматического разгона процессора. При включении функции, соответствущая ей кнопка становится красной.

В правом верхнем углу есть кнопки для переключения между упрощённым и расширенным режимами настройки, кнопка создания снимка экрана, кнопка поиска, кнопка выбора языка интерфейса и кнопка выхода из окна настроек.

Для сохранения скриншотов нужно заранее вставить USB флешку небольшого объёма с файловой системой FAT32. При сохранении скриншотов есть одна особенность: если флешка будет содержать большое количество уже записанных ранее файлов, то создание первого скриншота в сессии может занять продолжительное время. Может показаться, что система зависла, но нет, всё нормально, она просто сканирует файлы на флешке. После создания первого в сессии скриншота, для следующих снимков экрана такой задержки не будет (до выхода из экрана настроек).

Кнопки в левом нижнем углу делают следующее:

M-Flash запускает утилиту обновления прошивки BIOS;

CPU Cooler выбирает тип кулера и устанавливает лимиты энергопотребления;

Hardware Monitor позволяет настроить поведение вентиляторов и понаблюдать за датчиками температуры и напряжения (термометрами и вольтметрами).

Более подробно M-Flash будет рассмотрена позднее, при рассмотрении расширенного режима настройки, здесь же пока изучим предложенный выбор предустановленных пресетов для лимитов энергопотребления и взглянем на средство аппратного мониторинга.

В упрощённом режиме есть красивая и простая настройка лимитов потребления процессора, она же является настройкой кулера центрального процесора. В окне настройки лимитов можно выбрать простой BOX-овый кулер с лимитом на 65 Ватт TDP, продвинутый воздушный кулер башенного типа с лимитом TDP в 288 Ватт и виртуально безлимитную водянку с TDP 4096W.

HARDWARE MONITOR





Для раздела Hardware Monitor в BIOS предусмотрен специальный отдельный экран.

На плате присутствуют восемь (8) четырёхконтактных (4-pin) разъёма для подключения вентилятора. Каждый из восьми вентиляторов можно настраивать, но есть небольшие нюансы. При более подробном тестировании вентиляторов оказалось, что несмотря на то, что все восемь разъёмов имеют по 4 контакта (пина), не все из них способны работать в режиме PWM. К счастью, для подобных случаев есть режим DC, с помощью которого также можно управлять скоростью вращения вентиляторов. Кроме того, иногда два из восьми вентиляторов кратковременно "задваивают" свои обороты вращения. На данный момент времени мне не удалось выяснить закономерность такого поведения. Возможно, что это – баг платы.

Для каждого вентилятора можно настроить четыре опорные точки, задающие итоговую форму кривой, по которой будет плавно "ездить" наш вентилятор. То есть, обороты вентилятора здесь управляются именно по кривой линии, а не четырьмя ступеньками, как иногда бывает в упрощённых реализациях.

Как выяснилось в дальнейшем тестировании из-под ОС Windows, настройки работы вентиляторов сохраняются только из-под BIOS, несмотря на наличие фирменной утилиты MSI Center для ОС Windows. Либо утилита MSI глючит, либо это было так задумано. После перезагрузки ОС, настройки вентиляторов сбрасываются до настроек, сохранённых в BIOS. На материнской плате другого производителя я не наблюдал такого эффекта. Будьте осторожны.

ADVANCED MODE

Пройдём по расширенному режиму настройки BIOS. Нам доступны шесть областей:

SETTINGS (Motherboard settings)

OC (Overclocking settings)

M-FLASH (Прошивка BIOS)

OC PROFILE (Профили разгона)

HARDWARE MONITOR (Аппаратный мониторинг)

BETA RUNNER

SETTINGS

Первая область, SETTINGS, даёт доступ к наиболее простым и стандартным настройкам материнской платы и имеет следующие пункты меню:

System Status

Advanced

Boot

Security

Save & Exit

1. Раздел System Status позволяет настраивать системное время, показывает наличие устройств-накопителей и основные параметры системы вроде версии микрокода процессора, версию прошивки BIOS, версию Management Engine (ME), объём системной памяти и информацию о системной шине DMI.





2. Раздел Advanced позволяет проводить более тщательную настройку системы и содержит в себе следующие пункты:

PCIe / PCI Sub0system Settings

ACPI Settings

Integrated Peripherals

Intel ® Thunderbolt

USB Configuration

Power Management Setup

BIOS CSM / UEFI Mode

Wake Up Event Setup

Secure Erase+

NVMe SSD Self-Test

2.1. Подраздел PCIe / PCI Sub0system Settings имеет следующие пункты меню:

PEG0 - Max Link Speed

PEG1 - Max Link Speed

PCI Latency Timer

Above 4G Memory / Crypto Currency mining

Re-Size BAR Support

PCIe / PCI ASPM Settings

2.1.1. Подраздел PCIe / PCI ASPM Settings имеет следующие настройки:

PEG 0 ASPM

PEG 1 ASPM

PEG 2 ASPM

PEG 3 ASPM

PCI Express Root Port 6 ASPM

PCI Express Root Port 7 ASPM

PCI Express Root Port 8 ASPM

PCI Express Root Port 9 ASPM

PCI Express Root Port 21 ASPM

2.2. Подраздел ACPI Settings имеет следующие пункты меню:

Power LED

CPU Over Temperature Alert

2.3. Подраздел Integrated Peripherals имеет следующие пункты меню:

VGA Detection

Onboard LAN Controller

Onboard LAN Controller 2

LAN Option ROM

Network stack

SATA Configuration

SATA Mode

SATA 1 Hot Plug

SATA 2 Hot Plug

SATA 3 Hot Plug

SATA 4 Hot Plug

SATA 5 Hot Plug

SATA 6 Hot Plug

HD Audio Controller

2.4. Подраздел Intel ® Thunderbolt имеет следующие пункты меню:

Discrete Thunderbolt Support

2.5. Подраздел USB Configuration отображает количество подключенных USB клавиатур, мышек, концентраторов (Hub) и имеет следующие пункты меню:

XHCI Hand-off

Legacy USB Support

USB Port Control

2.5.1 Подраздел USB Port Control позволяет включать и выключать отдельные порты USB2 и USB3. В меню присутствуют настройки для десяти USB3 портов (от USB3 Port #0 до USB3 Port #9) и настройки для одиннадцати USB2 портов (от USB2 Port #0 до USB2 Port #12), при этом USB2 порты #1 и #4 нельзя настраивать, ведь как мы уже знаем из предыдущей части статьи (ссылка), как минимум один из них используется для прошивки BIOS c флеш-накопителя.

2.6. Подраздел Power Management Setup имеет следующие пункты меню:

ErP Ready

Restore after AC Power Loss

System Power Fault Protection

USB Standby Power at S4 / S5

2.7. Пункт BIOS CSM / UEFI Mode позволяет переключать BIOS в Legacy Mode (CSM)

2.8. Подраздел Wake Up Event Setup имеет следующие пункты меню:

Wake Up Event By

Resume By RTC Alarm

Resume By PCI-E Device

Resume By Onboard Intel LAN

Resume By USB Device

2.9. Пункт Secure Erase+ ведёт на запуск утилиты надёжного уничтожения данных с накопителей.

2.10. Пункт NVMe SSD Self-Test предназначен для запуска самодиагностики NMVe SSD накопителя.

Для тех, кому недостаточно текста, далее приведены скриншоты описанных выше подразделов раздела Advanced.











3. Раздел Boot позволяет настроить параметры загрузки платы и имеет следующие пункты:

Full Screen Logo Display

GO2BIOS

Bootup NumLock State

Info Block effect

POST Beep

AUTO CLR_CMOS

MSI Fast Boot

Fast Boot

Boot Option #1

Boot Option #2

Boot Option #3

Boot Option #4

Boot Option #5

Boot Option #6

Boot Option #7

В зависимости от установленных накопителей, возможно появление дополнительных пунктов меню в этом разделе.

4. Раздел Security имеет следующие пункты:

Administrator Password

Trusted Computing

Chassis Intrusion Configuration

Secure Boot

4.1. Подраздел Trusted Computing имеет следующие настройки:

Security Device Support

TPM Device Selection

4.2. Подраздел Chassis Intrusion Configuration имеет следующие настройки:

Chassis Intrusion

4.3. Подраздел Secure Boot имеет следующие настройки и подразделы:

Secure Boot

Secure Boot Mode

Enroll all Factory Default keys

Delete all Secure Boot variables

Key Management

4.3.1. и 4.3.2. Первые два подраздела позволяют дефолтить ключи и удалять переменные Secure Boot.

4.3.3. Третий подраздел Key Management позволяет управлять ключами:

Provision Factory Default keys

Enroll all Factory Default keys

Delete all Secure Boot variables

Save all Secure Boot variables

Enroll EFI Image

Platform Key (PK)

Key Exchange Keys

Authorized Signatures

Forbidden Signatures

Authorized TimeStamps

OsRecovery Signatures

5. Раздел Save & Exit имеет следующие пункты:

Discard Changes and Exit

Save Changes and Reboot

Save Changes

Discard Changes

Restore Defaults

UEFI: Built-in EFI Shell

Для тех, кому недостаточно текста, далее приведены скриншоты описанных выше подразделов разделов Boot, Security и Save & Exit.









OC

Вторая область, OC, позволяет заниматься самым интересным для нас делом – разгоном, то есть оверклокингом.

Здесь сосредоточены следующие пункты меню:

OC Explore Mode

CPU Ratio Apply Mode

CPU Ratio

Adjusted CPU Frequency

Turbo Ratio Offset Value

Advanced CPU Configuration

Ring Ratio

Adjusted Ring Frequency

CPU Cooler Tuning

CPU Base Clock (MHz)

CPU Base Clock Apply Mode

Extreme Memory Profile (XMP)

DRAM Frequency

Adjusted DRAM Frequency

Memory Try It !

DRAM Timing Mode

Advanced DRAM Configuration

Memory Fast Boot

DigitALL Power

CPU Core Voltage Monitor

CPU Core Voltage Mode

CPU Core Voltage

CPU SA Voltage

CPU IO Voltage

CPU PLL OC Voltage

CPU ST Voltage

CPU STG Voltage

DRAM Voltage

DRAM VTT Voltage

DRAM VPP Voltage

CPU Memory Changed Detect

OC Quick View Timer

CPU Specifications

MEMORY-Z

CPU Features

Из всего этого хозяйства шесть пунктов являются разделами и их можно открывать дальше.

Для некоторых процессоров состав меню может немного различаться, могут быть доступны дополнительные разделы настроек или, наоборот, скрыты какие-то другие разделы. Так например, в случае когда на плату установлен процессор 11-ого поколения с разблокированным множителем, в меню появляется раздел CPU AVX Control cо следующими выпадающими подпунктами:

AVX Support

CPU Ratio Offset When Running AVX

AVX Voltage Guardband Scale

CPU Ratio Offset When Running AVX-512

AVX-512 Voltage Guardband Scale

Здесь же есть быстрая настройка лимита энергопотребления, а-ля Easy Mode, но без картинок.













1. Раздел Advanced CPU Configuration позволяет настраивать такие параметры процессора, как Hyper Threading, Intel Turbo Boost, энергосбережение, лимиты питания, скорость работы шины DMI и кое-что ещё.

Доступные пункты меню:

Hyper-Threading

Active Processor Cores

Intel Adaptive Thermal Monitor

Intel C-State

C1E Support

Package C State Limit

EIST

Intel Turbo Boost

Long Duration Power Limit (W)

Long Duration Maintained (s)

Short Duration Power Limit (W)

CPU Current Limit (A)

CPU Lite Load Control

CPU Lite Load

FCLK Frequency

DMI Link Speed

Intel Speed Shift Technology

При установке процессора с разблокированным множителем (K-версии ЦП), в меню появляются дополнительные пункты:

Per Core Hyper-Threading Control

CPU Over Temperature Protection

CPU Ratio Extension

CPU PLL Banding Ratio

TVB Ratio Clipping

TVB Voltage Optimizations

TVB Points Configuration

PVD Ratio Threshold

SA PLL Frequency

Core HW Fixup During TSC Copy

При этом настройка TVB Points Configuration содержит следующие пункты для каждого из физических ядер процессора:

TVB Points Temperature (°C)

TVB Points Ratio Offset













2. Раздел Advanced DRAM Configuration позволяет настраивать тайминги оперативной памяти.

В этом разделе можно найти целое море различных настроек. Возможно, эта информация покажется обычному пользователю избыточной, но если вдруг кому-нибудь на просторах интернета вдруг понадобится полная информация, я выкладываю сюда всё, что есть в настройках.

Основные тайминги:

DRAM Training Configuration

Command Rate

tCL

tRCD

tRP

tRAS

tRFC

Остальные тайминги для удобства сгруппированы в несколько небольших групп:

Sub Timing Configuration

Turn Around Timing Configuration

Advanced Timing Configuration

Latency Timing Configuration tRTL / tIOL

Misc Item

Slew Rate Configuration

Drv Vref Configuration

ODT Delay Duration Configuration

On-Die Termination Configuration

Power Down Control

Полный список таймингов, доступных в этом разделе, приведён ниже.

Command Rate tCL tRCD tRP tRAS tRFC tREFI tWR tWR_MR tWTR tWTR_L tRRD tRRD_L tRTP tRTP_MR tFAW tCWL tCWL_MR tCKE tCCD tCCD_L tCCD_L_MR tRDRDSG tRDRDSG Offset tRDRDDG tRDRDDG Offset tRDRDDR tRDRDDD tWRWRSG tWRWRDG tWRWRDR tWRWRDD tRDWRSG tRDWRDG tRDWRDR tRDWRDD tWRRDSG tWRRDDG tWRRDDR tWRRDDD tWPRE tRPRE tWRPRE tXP tXPDLL tPRPDEN tRDPDEN tWRPDEN tCPDED tAONPD tREFIx9 tXSDLL tZQOPER tMOD tZQCS RTL Init Value (CHA) RTL Init Value (CHB) tRTL

(CHA/D0/R0) tRTL

(CHA/D1/R0) tRTL

(CHB/D0/R0) tRTL

(CHB/D1/R0) Rtt Wr

(CHA/D0) Rtt Nom

(CHA/D0) Rtt Park

(CHA/D0) Rtt Wr

(CHA/D1) Rtt Nom

(CHA/D1) Rtt Park

(CHA/D1) Rtt Wr

(CHB/D0) Rtt Nom

(CHB/D0) Rtt Park

(CHB/D0) Rtt Wr

(CHB/D1) Rtt Nom

(CHB/D1) Rtt Park

(CHB/D1)















Дополнительные параметры для настройки DRAM:

Turn Around Timing Setting Mode

Turn Around Timing Budget

Latency Timing Setting Mode

Safe Boot Retry

DRAM Voltage Boost

ODT Finetune (CHA)

ODT Finetune (CHB)

Rx Equalization

Tx Equalization

VTT ODT

VDDQ ODT

Rank Interleave

Enhanced Interleave

Slew Rate Setting Mode

DQ Comp Cells

DQ Comp PC

CMD Comp Cells

CMD Comp PC

CTL Comp Cells

CTL Comp PC

CLK Comp Cells

CLK Comp PC

DQ ODT Up Dn Off

DQ ODT Vref

DQ Drv Vref

CMD Drv Vref

CTL Drv Vref

CLK Drv Vref

ODT Duration Settings Mode

ODT Read Duration (CHA)

ODT Read Duration (CHB)

ODT Read Delay (CHA)

ODT Read Delay (CHB)

ODT Write Duration (CHA)

ODT Write Duration (CHB)

ODT Write Delay (CHA)

ODT Write Delay (CHB)

Power Down Mode

PDWN Idle Counter

APD

PPD

Slow Exit

Global PD

2.1. Подраздел DRAM Training Configuration позволяет настраивать процесс "тренировки" памяти.

Доступные пункты меню:

Early Command Training

SenseAmp Offset Training

Early ReadMPR Timing Centering 2D

Read MPR Training

Receive Enable Training

Jedec Write Leveling

Early Write Time Centering 2D

Early Write Drive Strength / Equalization

Early Read TimeCentering 2D

Write Timing Centering 1D

Write Voltage Centering 1D

Read Timing Centering 1D

DIMM ODT Training

DIMM RON Training

Write Drive Strength / Equalization 2D

Write Slew Rate Training

Read ODT Training

Read Equalization Training

Read Amplifier Training

Write Timing Centering 2D

Read Timing Centering 2D

Command Voltage Centering

Write Voltage Centering 2D

Read Voltage Centering 2D

Late Command Training

Round Trip Latency

Turn Around Timing Training

Rank Margin Tool

Memory Test

DIMM SPD Alias Test

Receive Enable Centering 1D

Retrain Margin Check

Write Drive Strength Up/Dn independently

CMD Slew Rate Training

CMD Drive Strength / Tx Equalization

CMD Normalization

Read Voltage Centering 1D

Write TCO Comp Training

Clock TCO Comp Training

Write TCO Dqs Training

Duty Cycle Correction

DQ DFE Training

Sense Amp Offset Correction

Periodic DCC Enable

Rank Margin Tool Per Bit

Read Timing Optimization











3. Раздел DigitALL Power позволяет настраивать электропитание, VRM.

Доступные пункты меню:

CPU Loadline Calibration Control

CPU Over Voltage Protection

CPU Over Current Protection

CPU Switching Frequency

CPU VRM Over Temperature Protection

CPU SA Switching Frequency

4. Раздел CPU Specifications отображает базовые свойства процессора типа идентификатора ЦП (CPUID), объёма кеш памяти, количества ядер, номера степпинга и имеет следующие пункты меню:

CPU Technology Support

4.1. Подраздел CPU Technology Support отображает поддерживаемые процессором технологии типа MMX, SSE и Hyper-Threading. Почему-то здесь ничего не сказано про наборы векторных инструкций AVX.

5. Раздел MEMORY-Z позволяет просматривать настройки из микросхем SPD каждого из установленных модулей памяти. Кроме базовых настроек памяти здесь также можно смотреть и зашитые в модули памяти XMP профили.

6. Раздел CPU Features позволяет настраивать виртуализацию, аппаратный Prefetcher, инструкции AES и некоторые другие параметры.









M-FLASH

Третья область, M-FLASH, позволяет обновлять прошивку BIOS. Утилита обновления умеет читать прошивку с разных накопителей: и с HDD, и с SSD, и с USB флешек. При этом в инструкции по обновлению прошивки сказано, что USB Flash drive должен иметь объём не более 32 GB и должен иметь файловую систему FAT32. При обновлении прошивки, естественно, нельзя отключать питание компьютера, а желательно даже использовать источник бесперебойного питания (ИБП), если есть вероятность "моргания" света в вашем жилище. Пример окна утилиты M-Flash показан ниже.





OC PROFILE

Четвёртая область, OC PROFILE, позволяет сохранять и загружать настройки разгона из внешних источников, в том числе и из внешних файлов.





BETA RUNNER

Шестая область, BETA RUNNER позволяет:

включать режим D.T.M.;

проводить самодиагностику NVMe SSD накопителей;

настраивать SR-IOV.

Ничего не понятно ? Мне тоже было ничего не понятно. Оказывается, что D.T.M. (Disable Title Message) это специальный режим для OEM производителей, который отключает отображение вывода агента загрузки. Он предназначен для тех, кто хочет сделать загрузку системы невидимой пользователю. SR-IOV это сокращение от Single Root Input / Output Virtualization – технология виртуализации устройств, позволяющая предоставить виртуальным машинам прямой доступ к части аппаратных возможностей устройства.

Поиск

Экран настройки BIOS позволяет искать некоторые пункты меню с помощью простой поисковой системы. Сразу говорю, что ищет она хреново, но это лучше, чем ничего. Ниже вы можете сами убедиться в качестве поисковой выдачи по двум популярным словам.





Bonus

Поскольку поиск по настройкам работает не так, как я рассчитывал, например, по слову AVX вообще не находится ничего, то я сделал свой собственный "поиск" с помощью таблицы с пунктами меню. Прилагаю его к этой статье в качестве полезного бонуса для тех, кто захочет подробно изучить настройки материнской платы.

Таблица сделана не в виде простой плоской таблицы, а с некоторой имитацией разных уровней вложенности, для облегчения визуального поиска. Искать по этой таблице можно как визуально (глазами), так и с помощью встроенных в табличные редакторы функций.

Таблица создана в открытом и бесплатном кросс-платформенном формате Open Document Format. Открыть её можно во многих редакторах, начиная от Apache OpenOffice и заканчивая новыми версиями Microsoft Office. Теперь для поиска настроек не нужно перебирать всё подряд, а достаточно сделать поиск по таблице.

На официальном сайте MSI и в инструкциях от производителя я не видел ничего подобного, данный бонус является моим ноу-хау. Скачать таблицу можно (здесь).

Резюме

Материнская плата MSI MAG Z590 TORPEDO предоставляет весьма широкий набор настроек BIOS не только для обычной работы компьютера, но и для заядлого оверклокера. Для тех, кто захочет разгона в один клик, есть функция автоматического разгона. Для любителей более тщательной настройки есть возможность покрутить каждый параметр самостоятельно. Любители тюнить каждый суб-тайминг и выжимать модули памяти до последней капли смогут "потвикать" огромное количество настроек работы модулей DRAM. Также на плате присутствуют настройки обучения (тренировки) модулей памяти, которые могут быть полезны профессиональным оверклокерам.

Изначально я планировал включить в эту часть статьи тестирование платы с народным процессором Intel 10-ого поколения. Однако, объём материала получается большим и поэтому тестирование "железа" будет сделано в следующей части статьи.

Продолжение следует. До новых встреч.