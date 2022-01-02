Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 2
Приветствую всех оверклокеров и любителей компьютерной техники !
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Поздравляю всех вас с Новым 2022 Годом !
Желаю хорошего разгона, отсутствия троттлинга и, конечно же, побольше FPS в игрушках !
Продолжаем обзор материнской платы MAG Z590 TORPEDO от компании MSI.
В предыдущей части статьи (ссылка) мы познакомились с основными характеристиками платы и провели unboxing. В этой части статьи будет сделан обзор настроек BIOS материнской платы. Поехали.
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Прежде чем включать что-то, нужно собрать что-то. Была собрана следующая система.
|Где
|Что
|Примечание
|Материнская Плата,
Mainboard
|MSI MAG Z590 TORPEDO
|BIOS Version: A.30
|Центральный Процессор,
CPU
|Intel Core i5-10400F
|Кулер ЦП,
CPU Cooler
|Xilence M704
|Item Number XC051
|ОЗУ,
RAM
|4x Crucial Ballistix BL8G36C16U4B
|Видеокарта,
VGA
|MSI GeForce GT 1030 2G LP OC
|Корпус,
Case
|Открытый стенд
|Блок Питания,
PSU
|Chieftec GPM-1000C
|Накопитель,
Storage
|Crucial CT240BX500SSD1
|F/W Rev. M6CR041
|Операционная Система,
OS
|
Microsoft Windows 10 Pro, 21H2
|
OS Build 19044.1415
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Изначально (из коробки) материнская плата имела прошивку BIOS версии "A.10", перед проведением тестов прошивка была обновлена до версии "A.30" от 13.09.2021. Операционная система была установлена с нуля и обновлена всеми существующими на момент проведения обзора обновлениями. Были установлены последние (новейшие) версии драйверов для всех устройств в системе.
Следует заметить, что сборка системы прошла легко. Кулер ЦП идеально встал на материнскую плату, модули памяти не помешали вентилятору кулера.
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Однако, включение материнской платы преподнесло сюрприз в самом начале. Вместо стандартного экрана с описанием системы во время загрузки BIOS, я увидел чёрный экран и маленький горизонтальный курсорчик, случайно болтающийся где-то между центром экрана и его краем. В настройках BIOS были отключены все виды быстрой загрузки специально для того, чтобы посмотреть на обычный экран загрузки BIOS-а, который не менялся уже несколько десятилетий. Это явно был "косяк" разработчиков. Будем надеяться, что специалисты из MSI пофиксят это недоразумение.
Вход в настройки BIOS происходит по нажатию кнопки Delete (она же Del). Это может быть полезно потенциальным покупателям платы, потому что на экране не отображено никаких подсказок из-за выше упомянутого бага.
В настройках BIOS присутствуют два уже стандартных для современных UEFI BIOS режима работы: простой режим Easy Mode и расширенный режим Advanced Mode. Переключение между режимами осуществляется клавишей F7.
EASY MODE
Рассмотрим упрощённый режим настройки BIOS. В этом режиме нам доступны пять закладок в левой центральной части экрана, три кнопки слева снизу, шесть длинных кнопок справа снизу, три кнопки слева сверху, а также несколько кнопок в правом верхнем углу. Рассмотрим их подробней.
Закладки слева по центру помогают посмотреть основные параметры центрального процессора, памяти, накопителей, вентиляторов системы охлаждения, а также показывают небольшую подсказку по горячим клавишам.
Шесть длинных кнопок справа снизу нужны для:
- включения предупреждения о неработающем кулере ЦП;
- включения технологий энергосбережения для соответствия нормам ErP;
- включения встроенного аудио кодека;
- включения поддержки Intel Optane;
- включения поддержки AHCI / RAID;
- включения удобного светодиодного индикатора.
В левом верхнем углу экрана настроек есть три большие, но незаметные с первого раза кнопки для включения XMP профилей оперативной памяти и автоматического разгона процессора. При включении функции, соответствущая ей кнопка становится красной.
В правом верхнем углу есть кнопки для переключения между упрощённым и расширенным режимами настройки, кнопка создания снимка экрана, кнопка поиска, кнопка выбора языка интерфейса и кнопка выхода из окна настроек.
Для сохранения скриншотов нужно заранее вставить USB флешку небольшого объёма с файловой системой FAT32. При сохранении скриншотов есть одна особенность: если флешка будет содержать большое количество уже записанных ранее файлов, то создание первого скриншота в сессии может занять продолжительное время. Может показаться, что система зависла, но нет, всё нормально, она просто сканирует файлы на флешке. После создания первого в сессии скриншота, для следующих снимков экрана такой задержки не будет (до выхода из экрана настроек).
Кнопки в левом нижнем углу делают следующее:
- M-Flash запускает утилиту обновления прошивки BIOS;
- CPU Cooler выбирает тип кулера и устанавливает лимиты энергопотребления;
- Hardware Monitor позволяет настроить поведение вентиляторов и понаблюдать за датчиками температуры и напряжения (термометрами и вольтметрами).
Более подробно M-Flash будет рассмотрена позднее, при рассмотрении расширенного режима настройки, здесь же пока изучим предложенный выбор предустановленных пресетов для лимитов энергопотребления и взглянем на средство аппратного мониторинга.
В упрощённом режиме есть красивая и простая настройка лимитов потребления процессора, она же является настройкой кулера центрального процесора. В окне настройки лимитов можно выбрать простой BOX-овый кулер с лимитом на 65 Ватт TDP, продвинутый воздушный кулер башенного типа с лимитом TDP в 288 Ватт и виртуально безлимитную водянку с TDP 4096W.
HARDWARE MONITOR
Для раздела Hardware Monitor в BIOS предусмотрен специальный отдельный экран.
На плате присутствуют восемь (8) четырёхконтактных (4-pin) разъёма для подключения вентилятора. Каждый из восьми вентиляторов можно настраивать, но есть небольшие нюансы. При более подробном тестировании вентиляторов оказалось, что несмотря на то, что все восемь разъёмов имеют по 4 контакта (пина), не все из них способны работать в режиме PWM. К счастью, для подобных случаев есть режим DC, с помощью которого также можно управлять скоростью вращения вентиляторов. Кроме того, иногда два из восьми вентиляторов кратковременно "задваивают" свои обороты вращения. На данный момент времени мне не удалось выяснить закономерность такого поведения. Возможно, что это – баг платы.
Для каждого вентилятора можно настроить четыре опорные точки, задающие итоговую форму кривой, по которой будет плавно "ездить" наш вентилятор. То есть, обороты вентилятора здесь управляются именно по кривой линии, а не четырьмя ступеньками, как иногда бывает в упрощённых реализациях.
Как выяснилось в дальнейшем тестировании из-под ОС Windows, настройки работы вентиляторов сохраняются только из-под BIOS, несмотря на наличие фирменной утилиты MSI Center для ОС Windows. Либо утилита MSI глючит, либо это было так задумано. После перезагрузки ОС, настройки вентиляторов сбрасываются до настроек, сохранённых в BIOS. На материнской плате другого производителя я не наблюдал такого эффекта. Будьте осторожны.
ADVANCED MODE
Пройдём по расширенному режиму настройки BIOS. Нам доступны шесть областей:
- SETTINGS (Motherboard settings)
- OC (Overclocking settings)
- M-FLASH (Прошивка BIOS)
- OC PROFILE (Профили разгона)
- HARDWARE MONITOR (Аппаратный мониторинг)
- BETA RUNNER
SETTINGS
Первая область, SETTINGS, даёт доступ к наиболее простым и стандартным настройкам материнской платы и имеет следующие пункты меню:
- System Status
- Advanced
- Boot
- Security
- Save & Exit
1. Раздел System Status позволяет настраивать системное время, показывает наличие устройств-накопителей и основные параметры системы вроде версии микрокода процессора, версию прошивки BIOS, версию Management Engine (ME), объём системной памяти и информацию о системной шине DMI.
2. Раздел Advanced позволяет проводить более тщательную настройку системы и содержит в себе следующие пункты:
- PCIe / PCI Sub0system Settings
- ACPI Settings
- Integrated Peripherals
- Intel ® Thunderbolt
- USB Configuration
- Power Management Setup
- BIOS CSM / UEFI Mode
- Wake Up Event Setup
- Secure Erase+
- NVMe SSD Self-Test
2.1. Подраздел PCIe / PCI Sub0system Settings имеет следующие пункты меню:
- PEG0 - Max Link Speed
- PEG1 - Max Link Speed
- PCI Latency Timer
- Above 4G Memory / Crypto Currency mining
- Re-Size BAR Support
- PCIe / PCI ASPM Settings
2.1.1. Подраздел PCIe / PCI ASPM Settings имеет следующие настройки:
- PEG 0 ASPM
- PEG 1 ASPM
- PEG 2 ASPM
- PEG 3 ASPM
- PCI Express Root Port 6 ASPM
- PCI Express Root Port 7 ASPM
- PCI Express Root Port 8 ASPM
- PCI Express Root Port 9 ASPM
- PCI Express Root Port 21 ASPM
2.2. Подраздел ACPI Settings имеет следующие пункты меню:
- Power LED
- CPU Over Temperature Alert
2.3. Подраздел Integrated Peripherals имеет следующие пункты меню:
- VGA Detection
- Onboard LAN Controller
- Onboard LAN Controller 2
- LAN Option ROM
- Network stack
- SATA Configuration
- SATA Mode
- SATA 1 Hot Plug
- SATA 2 Hot Plug
- SATA 3 Hot Plug
- SATA 4 Hot Plug
- SATA 5 Hot Plug
- SATA 6 Hot Plug
- HD Audio Controller
2.4. Подраздел Intel ® Thunderbolt имеет следующие пункты меню:
- Discrete Thunderbolt Support
2.5. Подраздел USB Configuration отображает количество подключенных USB клавиатур, мышек, концентраторов (Hub) и имеет следующие пункты меню:
- XHCI Hand-off
- Legacy USB Support
- USB Port Control
2.5.1 Подраздел USB Port Control позволяет включать и выключать отдельные порты USB2 и USB3. В меню присутствуют настройки для десяти USB3 портов (от USB3 Port #0 до USB3 Port #9) и настройки для одиннадцати USB2 портов (от USB2 Port #0 до USB2 Port #12), при этом USB2 порты #1 и #4 нельзя настраивать, ведь как мы уже знаем из предыдущей части статьи (ссылка), как минимум один из них используется для прошивки BIOS c флеш-накопителя.
2.6. Подраздел Power Management Setup имеет следующие пункты меню:
- ErP Ready
- Restore after AC Power Loss
- System Power Fault Protection
- USB Standby Power at S4 / S5
2.7. Пункт BIOS CSM / UEFI Mode позволяет переключать BIOS в Legacy Mode (CSM)
2.8. Подраздел Wake Up Event Setup имеет следующие пункты меню:
- Wake Up Event By
- Resume By RTC Alarm
- Resume By PCI-E Device
- Resume By Onboard Intel LAN
- Resume By USB Device
2.9. Пункт Secure Erase+ ведёт на запуск утилиты надёжного уничтожения данных с накопителей.
2.10. Пункт NVMe SSD Self-Test предназначен для запуска самодиагностики NMVe SSD накопителя.
Для тех, кому недостаточно текста, далее приведены скриншоты описанных выше подразделов раздела Advanced.
3. Раздел Boot позволяет настроить параметры загрузки платы и имеет следующие пункты:
- Full Screen Logo Display
- GO2BIOS
- Bootup NumLock State
- Info Block effect
- POST Beep
- AUTO CLR_CMOS
- MSI Fast Boot
- Fast Boot
- Boot Option #1
- Boot Option #2
- Boot Option #3
- Boot Option #4
- Boot Option #5
- Boot Option #6
- Boot Option #7
В зависимости от установленных накопителей, возможно появление дополнительных пунктов меню в этом разделе.
4. Раздел Security имеет следующие пункты:
- Administrator Password
- Trusted Computing
- Chassis Intrusion Configuration
- Secure Boot
4.1. Подраздел Trusted Computing имеет следующие настройки:
- Security Device Support
- TPM Device Selection
4.2. Подраздел Chassis Intrusion Configuration имеет следующие настройки:
- Chassis Intrusion
4.3. Подраздел Secure Boot имеет следующие настройки и подразделы:
- Secure Boot
- Secure Boot Mode
- Enroll all Factory Default keys
- Delete all Secure Boot variables
- Key Management
4.3.1. и 4.3.2. Первые два подраздела позволяют дефолтить ключи и удалять переменные Secure Boot.
4.3.3. Третий подраздел Key Management позволяет управлять ключами:
- Provision Factory Default keys
- Enroll all Factory Default keys
- Delete all Secure Boot variables
- Save all Secure Boot variables
- Enroll EFI Image
- Platform Key (PK)
- Key Exchange Keys
- Authorized Signatures
- Forbidden Signatures
- Authorized TimeStamps
- OsRecovery Signatures
5. Раздел Save & Exit имеет следующие пункты:
- Discard Changes and Exit
- Save Changes and Reboot
- Save Changes
- Discard Changes
- Restore Defaults
- UEFI: Built-in EFI Shell
Для тех, кому недостаточно текста, далее приведены скриншоты описанных выше подразделов разделов Boot, Security и Save & Exit.
OC
Вторая область, OC, позволяет заниматься самым интересным для нас делом – разгоном, то есть оверклокингом.
Здесь сосредоточены следующие пункты меню:
- OC Explore Mode
- CPU Ratio Apply Mode
- CPU Ratio
- Adjusted CPU Frequency
- Turbo Ratio Offset Value
- Advanced CPU Configuration
- Ring Ratio
- Adjusted Ring Frequency
- CPU Cooler Tuning
- CPU Base Clock (MHz)
- CPU Base Clock Apply Mode
- Extreme Memory Profile (XMP)
- DRAM Frequency
- Adjusted DRAM Frequency
- Memory Try It !
- DRAM Timing Mode
- Advanced DRAM Configuration
- Memory Fast Boot
- DigitALL Power
- CPU Core Voltage Monitor
- CPU Core Voltage Mode
- CPU Core Voltage
- CPU SA Voltage
- CPU IO Voltage
- CPU PLL OC Voltage
- CPU ST Voltage
- CPU STG Voltage
- DRAM Voltage
- DRAM VTT Voltage
- DRAM VPP Voltage
- CPU Memory Changed Detect
- OC Quick View Timer
- CPU Specifications
- MEMORY-Z
- CPU Features
Из всего этого хозяйства шесть пунктов являются разделами и их можно открывать дальше.
Для некоторых процессоров состав меню может немного различаться, могут быть доступны дополнительные разделы настроек или, наоборот, скрыты какие-то другие разделы. Так например, в случае когда на плату установлен процессор 11-ого поколения с разблокированным множителем, в меню появляется раздел CPU AVX Control cо следующими выпадающими подпунктами:
- AVX Support
- CPU Ratio Offset When Running AVX
- AVX Voltage Guardband Scale
- CPU Ratio Offset When Running AVX-512
- AVX-512 Voltage Guardband Scale
Здесь же есть быстрая настройка лимита энергопотребления, а-ля Easy Mode, но без картинок.
1. Раздел Advanced CPU Configuration позволяет настраивать такие параметры процессора, как Hyper Threading, Intel Turbo Boost, энергосбережение, лимиты питания, скорость работы шины DMI и кое-что ещё.
Доступные пункты меню:
- Hyper-Threading
- Active Processor Cores
- Intel Adaptive Thermal Monitor
- Intel C-State
- C1E Support
- Package C State Limit
- EIST
- Intel Turbo Boost
- Long Duration Power Limit (W)
- Long Duration Maintained (s)
- Short Duration Power Limit (W)
- CPU Current Limit (A)
- CPU Lite Load Control
- CPU Lite Load
- FCLK Frequency
- DMI Link Speed
- Intel Speed Shift Technology
При установке процессора с разблокированным множителем (K-версии ЦП), в меню появляются дополнительные пункты:
- Per Core Hyper-Threading Control
- CPU Over Temperature Protection
- CPU Ratio Extension
- CPU PLL Banding Ratio
- TVB Ratio Clipping
- TVB Voltage Optimizations
- TVB Points Configuration
- PVD Ratio Threshold
- SA PLL Frequency
- Core HW Fixup During TSC Copy
При этом настройка TVB Points Configuration содержит следующие пункты для каждого из физических ядер процессора:
- TVB Points Temperature (°C)
- TVB Points Ratio Offset
2. Раздел Advanced DRAM Configuration позволяет настраивать тайминги оперативной памяти.
В этом разделе можно найти целое море различных настроек. Возможно, эта информация покажется обычному пользователю избыточной, но если вдруг кому-нибудь на просторах интернета вдруг понадобится полная информация, я выкладываю сюда всё, что есть в настройках.
Основные тайминги:
- DRAM Training Configuration
- Command Rate
- tCL
- tRCD
- tRP
- tRAS
- tRFC
Остальные тайминги для удобства сгруппированы в несколько небольших групп:
- Sub Timing Configuration
- Turn Around Timing Configuration
- Advanced Timing Configuration
- Latency Timing Configuration tRTL / tIOL
- Misc Item
- Slew Rate Configuration
- Drv Vref Configuration
- ODT Delay Duration Configuration
- On-Die Termination Configuration
- Power Down Control
Полный список таймингов, доступных в этом разделе, приведён ниже.
|Command Rate
|tCL
|tRCD
|tRP
|tRAS
|tRFC
|tREFI
|tWR
|tWR_MR
|tWTR
|tWTR_L
|tRRD
|tRRD_L
|tRTP
|tRTP_MR
|tFAW
|tCWL
|tCWL_MR
|tCKE
|tCCD
|tCCD_L
|tCCD_L_MR
|tRDRDSG
|tRDRDSG Offset
|tRDRDDG
|tRDRDDG Offset
|tRDRDDR
|tRDRDDD
|tWRWRSG
|tWRWRDG
|tWRWRDR
|tWRWRDD
|tRDWRSG
|tRDWRDG
|tRDWRDR
|tRDWRDD
|tWRRDSG
|tWRRDDG
|tWRRDDR
|tWRRDDD
|tWPRE
|tRPRE
|tWRPRE
|tXP
|tXPDLL
|tPRPDEN
|tRDPDEN
|tWRPDEN
|tCPDED
|tAONPD
|tREFIx9
|tXSDLL
|tZQOPER
|tMOD
|tZQCS
|RTL Init Value (CHA)
|RTL Init Value (CHB)
|tRTL
(CHA/D0/R0)
|tRTL
(CHA/D1/R0)
|tRTL
(CHB/D0/R0)
|tRTL
(CHB/D1/R0)
|Rtt Wr
(CHA/D0)
|Rtt Nom
(CHA/D0)
|Rtt Park
(CHA/D0)
|Rtt Wr
(CHA/D1)
|Rtt Nom
(CHA/D1)
|Rtt Park
(CHA/D1)
|Rtt Wr
(CHB/D0)
|Rtt Nom
(CHB/D0)
|Rtt Park
(CHB/D0)
|Rtt Wr
(CHB/D1)
|Rtt Nom
(CHB/D1)
|Rtt Park
(CHB/D1)
Дополнительные параметры для настройки DRAM:
- Turn Around Timing Setting Mode
- Turn Around Timing Budget
- Latency Timing Setting Mode
- Safe Boot Retry
- DRAM Voltage Boost
- ODT Finetune (CHA)
- ODT Finetune (CHB)
- Rx Equalization
- Tx Equalization
- VTT ODT
- VDDQ ODT
- Rank Interleave
- Enhanced Interleave
- Slew Rate Setting Mode
- DQ Comp Cells
- DQ Comp PC
- CMD Comp Cells
- CMD Comp PC
- CTL Comp Cells
- CTL Comp PC
- CLK Comp Cells
- CLK Comp PC
- DQ ODT Up Dn Off
- DQ ODT Vref
- DQ Drv Vref
- CMD Drv Vref
- CTL Drv Vref
- CLK Drv Vref
- ODT Duration Settings Mode
- ODT Read Duration (CHA)
- ODT Read Duration (CHB)
- ODT Read Delay (CHA)
- ODT Read Delay (CHB)
- ODT Write Duration (CHA)
- ODT Write Duration (CHB)
- ODT Write Delay (CHA)
- ODT Write Delay (CHB)
- Power Down Mode
- PDWN Idle Counter
- APD
- PPD
- Slow Exit
- Global PD
2.1. Подраздел DRAM Training Configuration позволяет настраивать процесс "тренировки" памяти.
Доступные пункты меню:
- Early Command Training
- SenseAmp Offset Training
- Early ReadMPR Timing Centering 2D
- Read MPR Training
- Receive Enable Training
- Jedec Write Leveling
- Early Write Time Centering 2D
- Early Write Drive Strength / Equalization
- Early Read TimeCentering 2D
- Write Timing Centering 1D
- Write Voltage Centering 1D
- Read Timing Centering 1D
- DIMM ODT Training
- DIMM RON Training
- Write Drive Strength / Equalization 2D
- Write Slew Rate Training
- Read ODT Training
- Read Equalization Training
- Read Amplifier Training
- Write Timing Centering 2D
- Read Timing Centering 2D
- Command Voltage Centering
- Write Voltage Centering 2D
- Read Voltage Centering 2D
- Late Command Training
- Round Trip Latency
- Turn Around Timing Training
- Rank Margin Tool
- Memory Test
- DIMM SPD Alias Test
- Receive Enable Centering 1D
- Retrain Margin Check
- Write Drive Strength Up/Dn independently
- CMD Slew Rate Training
- CMD Drive Strength / Tx Equalization
- CMD Normalization
- Read Voltage Centering 1D
- Write TCO Comp Training
- Clock TCO Comp Training
- Write TCO Dqs Training
- Duty Cycle Correction
- DQ DFE Training
- Sense Amp Offset Correction
- Periodic DCC Enable
- Rank Margin Tool Per Bit
- Read Timing Optimization
3. Раздел DigitALL Power позволяет настраивать электропитание, VRM.
Доступные пункты меню:
- CPU Loadline Calibration Control
- CPU Over Voltage Protection
- CPU Over Current Protection
- CPU Switching Frequency
- CPU VRM Over Temperature Protection
- CPU SA Switching Frequency
4. Раздел CPU Specifications отображает базовые свойства процессора типа идентификатора ЦП (CPUID), объёма кеш памяти, количества ядер, номера степпинга и имеет следующие пункты меню:
- CPU Technology Support
4.1. Подраздел CPU Technology Support отображает поддерживаемые процессором технологии типа MMX, SSE и Hyper-Threading. Почему-то здесь ничего не сказано про наборы векторных инструкций AVX.
5. Раздел MEMORY-Z позволяет просматривать настройки из микросхем SPD каждого из установленных модулей памяти. Кроме базовых настроек памяти здесь также можно смотреть и зашитые в модули памяти XMP профили.
6. Раздел CPU Features позволяет настраивать виртуализацию, аппаратный Prefetcher, инструкции AES и некоторые другие параметры.
M-FLASH
Третья область, M-FLASH, позволяет обновлять прошивку BIOS. Утилита обновления умеет читать прошивку с разных накопителей: и с HDD, и с SSD, и с USB флешек. При этом в инструкции по обновлению прошивки сказано, что USB Flash drive должен иметь объём не более 32 GB и должен иметь файловую систему FAT32. При обновлении прошивки, естественно, нельзя отключать питание компьютера, а желательно даже использовать источник бесперебойного питания (ИБП), если есть вероятность "моргания" света в вашем жилище. Пример окна утилиты M-Flash показан ниже.
OC PROFILE
Четвёртая область, OC PROFILE, позволяет сохранять и загружать настройки разгона из внешних источников, в том числе и из внешних файлов.
BETA RUNNER
Шестая область, BETA RUNNER позволяет:
- включать режим D.T.M.;
- проводить самодиагностику NVMe SSD накопителей;
- настраивать SR-IOV.
Ничего не понятно ? Мне тоже было ничего не понятно. Оказывается, что D.T.M. (Disable Title Message) это специальный режим для OEM производителей, который отключает отображение вывода агента загрузки. Он предназначен для тех, кто хочет сделать загрузку системы невидимой пользователю. SR-IOV это сокращение от Single Root Input / Output Virtualization – технология виртуализации устройств, позволяющая предоставить виртуальным машинам прямой доступ к части аппаратных возможностей устройства.
Поиск
Экран настройки BIOS позволяет искать некоторые пункты меню с помощью простой поисковой системы. Сразу говорю, что ищет она хреново, но это лучше, чем ничего. Ниже вы можете сами убедиться в качестве поисковой выдачи по двум популярным словам.
Bonus
Поскольку поиск по настройкам работает не так, как я рассчитывал, например, по слову AVX вообще не находится ничего, то я сделал свой собственный "поиск" с помощью таблицы с пунктами меню. Прилагаю его к этой статье в качестве полезного бонуса для тех, кто захочет подробно изучить настройки материнской платы.
Таблица сделана не в виде простой плоской таблицы, а с некоторой имитацией разных уровней вложенности, для облегчения визуального поиска. Искать по этой таблице можно как визуально (глазами), так и с помощью встроенных в табличные редакторы функций.
Таблица создана в открытом и бесплатном кросс-платформенном формате Open Document Format. Открыть её можно во многих редакторах, начиная от Apache OpenOffice и заканчивая новыми версиями Microsoft Office. Теперь для поиска настроек не нужно перебирать всё подряд, а достаточно сделать поиск по таблице.
На официальном сайте MSI и в инструкциях от производителя я не видел ничего подобного, данный бонус является моим ноу-хау. Скачать таблицу можно (здесь).
Резюме
Материнская плата MSI MAG Z590 TORPEDO предоставляет весьма широкий набор настроек BIOS не только для обычной работы компьютера, но и для заядлого оверклокера. Для тех, кто захочет разгона в один клик, есть функция автоматического разгона. Для любителей более тщательной настройки есть возможность покрутить каждый параметр самостоятельно. Любители тюнить каждый суб-тайминг и выжимать модули памяти до последней капли смогут "потвикать" огромное количество настроек работы модулей DRAM. Также на плате присутствуют настройки обучения (тренировки) модулей памяти, которые могут быть полезны профессиональным оверклокерам.
Изначально я планировал включить в эту часть статьи тестирование платы с народным процессором Intel 10-ого поколения. Однако, объём материала получается большим и поэтому тестирование "железа" будет сделано в следующей части статьи.
Продолжение следует. До новых встреч.
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