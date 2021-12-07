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Приветствую всех оверклокеров и любителей компьютерной техники !



В этой статье будет обзор материнской платы модели Z590 TORPEDO от компании MSI. Полное название платы звучит как MSI MAG Z590 TORPEDO.

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MAG это короткая аббревиатура для линейки недорогих игровых устройств компании Micro-Star International, расшифровывается как MSI Arsenal Gaming. Если коротко, то MAG это серия бюджетных, но качественных материнских плат. Можно сказать, это по-спартански простые «железки», выполняющие свою функцию без излишеств. Оформление делает акцент на стиле милитари, который в свою очередь связан с простотой, надёжностью и выносливостью. По ходу этого обзора мы ещё вернёмся к этой теме, когда будем рассматривать некоторые полезные мелочи, делающие эту плату по-настоящему живучей.



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В силу ограниченности свободного времени и того, что автор этой статьи не является профессиональным обозревателем, этот обзор будет состоять из нескольких частей, которые будут появляться в течении нескольких недель.

Почему именно эта модель попала на обзор ?

Первоначально я хотел купить материнскую плату на чипсете B560 для того чтобы иметь возможность разгонять память и использовать XMP профили. Постепенно, по мере изучения предложений на рынке, была найдена весьма необычная плата от MSI, обладающая чипсетом более старшей линейки Z590, но при этом имеющая привлекательную цену на уровне моделей с чипсетом B560. Мне стало интересно, чего умеет эта материнка и оказалось, что она умеет многое.

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Согласно таблице (ссылка) с форума TechPowerUp (ссылка), эта модель имеет весьма приличный VRM по сравнению с платами других производителей, а это значит, что на этой плате мы не должны увидеть часто наблюдаемого тротлинга процессора в стресс тестах.

Судя по общим характеристикам, данная плата предназначена для начинающих оверклокеров, которые будут использовать небольшой разгон процессора а-ля разблокирование частот турбо буста. Здесь хочу сразу сделать примечание о том, что заядлым разгонщикам, которые выжимают топовые процессоры Intel Core i9 до последней капли, эта плата не подойдёт. Предполагаю, что на этой плате будет возможен не экстремальный разгон процессоров 600-ых моделей Intel Core i5.

Итак, вступление закончено. Приступим к собственно первой части обзора торпеды от MSI.

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Прежде всего, выделим основные, ключевые моменты, преимущества обозреваемой материнской платы.

Топовый чипсет в своём 500-ом семействе, Intel Z590. Цифровой модуль управления питанием процессора, Digital PWM. Улучшенное охлаждение системы управления напряжением, VRM. реклама Увеличенная толщина платы и медных слоёв. Привлекательная цена.

Пройдём по каждому из пунктов подробнее.

П.1. Топовый чипсет в своём 500-ом семействе, Intel Z590.

Чипсет Intel Z590 действительно является топовым в 500-ой линейке чипсетов.

Чипсет Z590 поддерживает не только разгон памяти, но и разгон центрального процессора.

Z590 имеет более быструю шину DMI. Шина Direct Media Interface (DMI) — это последовательная шина, разработанная компанией Intel для соединения южного моста (ICH) материнской платы c северным (MCH или GMCH) или с центральным процессором в случае интегрированного контроллера памяти, что более актуально для современных систем. Шина DMI третьего поколения (3.0) была представлен в августе 2015 года и умеет передавать данные со скоростью 8 GT/s по каждой из линий. Учитывая, что предыдущий флагманский чипсет Z490, имевший 4 линии этой шины, мог достигать скоростей до 3.93 GB/s, то чипсет Z590, получивший удвоенное до восьми количество линий шины, теперь умеет передавать данные со скоростью до 7.86 GB/s.

Кроме улучшенной шины DMI, чипсет Z590 поддерживает процессоры Intel Core 11-го поколения, умеющие работать с шиной PCI-Express 4.0, и имеет в целом улучшенные возможности по подключению периферийных устройств. Далее предоставлена сводная таблица с основными характеристики чипсета и сравнение их с некоторыми другими чипсетами (B560 и Z490).

П.2. Цифровой модуль управления питанием процессора.

Материнская плата MSI MAG Z590 TORPEDO имеет цифровой модуль управления питанием процессора, Digital PWM. Иногда его называют DrMOS, что является сокращением от фразы «Driver and MOSFET Module», т. е. MOSFET вместе с драйвером.

Для питания процессора на плате установлены 14 MOSFET модели NCP252160 производства компании ON Semiconductor (на изображении они помечены зелёным цветом), объединённых в 7 фаз и управляемых с помощью драйвера ISL69269 производства Renesas Electronics Corporation. За питание встроенного в центральный процессор графического ускорителя отвечает пара отдельных полевых транзисторов (они помечены фиолетовым цветом). Оставшийся транзистор (синий на фото) регулирует напряжение на SA (System Agent).

Плата имеет двойной разъём питания ЦП, имеющий 4+8 пинов. Этот факт наглядно показывает, что материнская плата не предназначена для экстремального разгона системы.

П.3. Улучшенное охлаждение системы VRM.

Материнская плата Z590 TORPEDO имеет улучшенную систему охлаждения модуля управления напряжением, VRM.

Во-первых, радиаторы на VRM имеют увеличенные размеры и массу.

Во-вторых, между чипами VRM и радиатором MSI использует прокладки с увеличенными показателями теплопроводности, составляющие впечатляющие 7 Вт/м*К.

П.4. Увеличенная толщина платы и медных слоёв.

Материнская плата или просто печатная плата (PCB) состоит из шести (6) слоёв, при этом толщина слоёв с медным проводником увеличена по сравнению с обычными платами других производителей. MSI заявляет на своём сайте величину 2 oz (2 унции) меди, вероятно, подразумевая вес меди в каждом слое печатной платы.

П.5. Привлекательная цена.

Автору этой статьи недавно удалось купить рассматриваемую плату примерно за 10 000 рублей на распродаже. Интересно заметить, что в некоторые моменты во время распродажи цена платы падала аж до восьми с половиной тысяч рублей (без учёта стоимости доставки). Считаю, что данная плата является одним из самых привлекательных предложений для начинающих оверклокеров на платформе Intel в конце 2021 года.

Итак, мы рассмотрели основные преимущества материнской платы.

Приступим к рассмотрению основных спецификаций и особенностей этой платы.

Форм-фактор платы – ATX, и что важно в свете современных тенденций экономии, MSI не сэкономила на текстолите, все требуемые стандартом точки крепления присутствуют, края платы не висят в воздухе, как у некоторых недобросовестных решений эконом класса. На задней стороне платы специально сделаны привлекающие внимание отметки для того чтобы пользователь вспомнил убрать лишние места крепления в корпусе, чтобы не повредить плату при установке. Вроде бы, мелочь, а приятно.





Слоты и разъёмы

Количество слотов для памяти – 4 слота DIMM, максимальный объём – 128 ГБ.

Есть ограничения по скорости памяти в зависимости от количества модулей и «ранговости» (количества ранков) модулей памяти:

1 модуль 1R – Max. speed up to 5333 MHz;

1 модуль 2R – Max. speed up to 4700+ MHz;

2 модуля 1R – Max. speed up to 4400+ MHz;

2 модуля 2R – Max. speed up to 4000+ MHz.



Слоты расширения PCI-Express:

2x слота PCIe x16;

2x слота PCIe 3.0 x1.

Первый слот x16 использует линии PCI-Express центрального процессора и работает в режиме PCIe 3.0 или 4.0 в зависимости от установленного процессора.

Второй длинный х16 слот (обозначен PCI_E3) использует только 4 линии (х4) шины в режиме PCIe 3.0 и соединён с чипсетом.

Два оставшихся слота х1 соединены с чипсетом и используют его линии.

Плата имеет три слота M.2:

Первый слот (обозначен М2_1) использует четыре линии PCIe 4.0 процессора;

Второй слот (обозначен М2_2) использует четыре линии PCIe 3.0 чипсета;

Третий слот (обозначен М2_3) использует четыре линии PCIe 3.0 чипсета.

При установке в слоты М2_2 и М2_3 устройств, вступают в силу ограничения для портов SATA. Подробности можно найти на странице с описанием платы (ссылка).

Плата имеет 6 слотов SATA 6 Gb/s. Имеются некоторые ограничения при использовании вместе со слотами М.2.

На плате распаяны целых два сетевых интерфейса:

1x Intel® I225-V 2.5 Gbps LAN controller;

1x Intel® I219-V 1 Gbps LAN controller.

Вот это как раз то, что я называю надёжностью. Если один сетевой интерфейс по какой-то причине отвалится, то у вас будет ещё один, запасной. А если не использовать один из них как резервный, то можно городить какие-нибудь сложные локальные сети с помощью второго интерфейса. Первый интерфейс поддерживает скорость 2.5 Gb/s, второй имеет более скромные параметры – 1 Gb/s.

Чипсет поддерживает режим RAID массивов:

Режимы RAID 0, RAID 1, RAID 5 и RAID 10 для устройств SATA;

Режимы RAID 0 и RAID 1 для устройств M.2 PCIe.

На задней панели платы расположены 2 порта USB 2 и 6 портов USB 3, из которых:

1 порт поддерживает режим USB 2.0 480 Mb/s, имеет чёрный цвет;

1 порт поддерживает режим USB 2.0 480 Mb/s, имеет чёрный цвет и предназначен для обновления прошивки BIOS материнской платы;

4 порта поддерживают режим USB 3.2 Gen 1 5 Gb/s, имеют голубой цвет;

1 порт поддерживает режим USB 3.2 Gen 2 10 Gb/s, имеет красный цвет;

1 порт поддерживает режим USB 3.2 Gen 2x2 20 Gb/s, имеет тип C (Type C).

Разъёмы электропитания на плате:

Разъём питания ATX 24 pin (ATX_PWR1);

Разъём питания CPU 8 pin (CPU_PWR1);

Разъём питания CPU 4 pin (CPU_PWR2);

Разъём питания PCI-Express 6 pin (PCIE_PWR1).

На самой плате, кроме упомянутых ранее слотов PCI-Express, SATA и M.2, имеются следующие интерфейсные разъёмы:

2 разъёма USB 2.0 (обозначены JUSB1 и JUSB2);

Разъём для подключения портов USB 3.2 Gen 1 5 Gb/s (JUSB3);

Разъём для подключения USB 3.2 Gen 2 Type C на передней панели (JUSB4);

Thunderbolt Add-on Card Connector (JTBT1), 16 pin, поддерживает RTD3.

Разъёмы для подключения вентиляторов:

1 разъём для CPU (CPU_FAN1), режим PWM, макс. ток – 2А, макс. мощность – 24W;

1 разъём для насоса СЖО (PUMP_FAN1), режим PWM, макс. ток – 3А, макс. мощность – 36W;

6 разъёмов для простых вентиляторов (SYS_FAN1 .. SYS_FAN6), режим DC, макс. ток – 1A, макс. мощность – 12W.

Кроме упомянутых выше, на плате есть и другие разъёмы вроде разъёмов для подсветки, передней аудио панели и т. п. Больше подробностей можно узнать из инструкции к плате.

Дополнительные удобства

Следует упомянуть, что на этой плате есть дополнительные удобства для пользователя. Одним из них является кнопка на задней панели для прошивки BIOS-а. Эта плата умеет обновлять свой BIOS без установленного ЦП и модулей ОЗУ. Достаточно записать образ BIOS в специальном формате на USB flash накопитель и выполнить инструкцию – BIOS будет обновлён. Эта функция иногда бывает чрезвычайно полезна, когда нет возможности отнести плату в сервисный центр.

Кстати, в комплект поставки платы входит подарочная фирменная флешка от MSI. Мелочь, а приятно.

Кроме того на плате есть набор маленьких светодиодов для диагностики запуска и работы.

На плате есть механический выключатель подсветки. Видимо, плата и вправду предназначена для суровых спартанских мужиков, которых «достали» все эти новомодные свистелки и мигалки.

На плате есть отдельный коннектор для дополнительного питания PCI-Express. Очень необычный разъём.

В целом, внешний осмотр материнской платы и изучение её технических характеристик оставили позитивное впечатление. Продукт воспринимается как продуманное решение и с технической точки зрения, и с экономической точки зрения. Также радует наличие дополнительных возможностей, повышающих живучесть платы – плата имеет возможность обновления прошивки BIOS без использования процессора и памяти, есть дополнительное питание для PCI-Express устройств, присутствуют два проводных сетевых интерфейса.

В завершение этой части обзора прилагаю некоторые интересные моменты мануала от платы. Кстати, таблица Components Contents отсутствует в цифровой версии руководства пользователя, поэтому привожу сюда фотографию её бумажного варианта.





Страница материнской платы на веб сайте производителя: (ссылка)

Продолжение следует …

