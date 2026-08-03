Энтузиаст YouTube-канала MGAME продолжает тестировать бюджетные сборки, которые в условиях неблагоприятной ситуации на рынке могут стать временным решением для ряда геймеров, в настоящее время не желающих переплачивать за современные комплектующие.
В своём свежем видеоролике он собрал ПК, снабжённый 4-ядерным 4-поточным процессором Intel Core i5-4690K, видеокартой AMD Radeon R9 380X с 4 ГБ видеопамяти GDDR5 и 16 ГБ оперативной памяти DDR3, который в разрешении 1080p показал следующие результаты средней частоты кадров:
- Fortnite (режим Performance) – 107 fps
- Red Dead Redemption 2 (низкие настройки) – 58 fps
- Ghost of Tsushima (низкие настройки, FSR 3 Performance) – 59 fps
- PUBG: Battlegrounds (средние настройки) – 55 fps
- Resident Evil Requiem (низкие настройки, FSR 3 Performance) – 42 fps
- Uncharted 4: A Thief’s End (средние настройки, FSR 2 Quality) – 68 fps
- Black Myth: Wukong (низкие настройки, NXSR 50%) – 29 fps
- God of War (пресет Original, FSR 2 Balanced) – 49 fps
- Cyberpunk 2077 (низкие настройки, FSR 2 Performance) – 92 fps
- The Last of Us Part II Remastered (низкие настройки, FSR 3 Performance) – 77 fps
- Grand Theft Auto V Enhanced (настройки Normal) – 110 fps
В тестах сборка на Core i5-4690K с R9 380X продемонстрировала неплохие результаты, обеспечив достаточно плавный игровой процесс в большинстве представленных игр на низких или средних настройках с использованием технологии масштабирования FSR в ряде случаев.