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Бюджетная сборка на Core i5-4690K с Radeon R9 380X протестирована в популярных играх
Тестовый ПК был оснащён 16 ГБ ОЗУ DDR3.
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Энтузиаст YouTube-канала MGAME продолжает тестировать бюджетные сборки, которые в условиях неблагоприятной ситуации на рынке могут стать временным решением для ряда геймеров, в настоящее время не желающих переплачивать за современные комплектующие.

Источник фото: MGAME/YouTube

В своём свежем видеоролике он собрал ПК, снабжённый 4-ядерным 4-поточным процессором Intel Core i5-4690K, видеокартой AMD Radeon R9 380X с 4 ГБ видеопамяти GDDR5 и 16 ГБ оперативной памяти DDR3, который в разрешении 1080p показал следующие результаты средней частоты кадров:

  • Fortnite (режим Performance) – 107 fps
  • Red Dead Redemption 2 (низкие настройки) – 58 fps
  • Ghost of Tsushima (низкие настройки, FSR 3 Performance) – 59 fps
  • PUBG: Battlegrounds (средние настройки) – 55 fps
  • Resident Evil Requiem (низкие настройки, FSR 3 Performance) – 42 fps
  • Uncharted 4: A Thief’s End (средние настройки, FSR 2 Quality) – 68 fps
  • Black Myth: Wukong (низкие настройки, NXSR 50%) – 29 fps
  • God of War (пресет Original, FSR 2 Balanced) – 49 fps
  • Cyberpunk 2077 (низкие настройки, FSR 2 Performance) – 92 fps
  • The Last of Us Part II Remastered (низкие настройки, FSR 3 Performance) – 77 fps
  • Grand Theft Auto V Enhanced (настройки Normal) – 110 fps
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В тестах сборка на Core i5-4690K с R9 380X продемонстрировала неплохие результаты, обеспечив достаточно плавный игровой процесс в большинстве представленных игр на низких или средних настройках с использованием технологии масштабирования FSR в ряде случаев.

#radeon r9 380x #core i5-4690k
Источник: youtube.com
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