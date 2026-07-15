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Эксперт сравнил производительность Steam Machine с Windows 11 и SteamOS
Объём ОЗУ приставки был увеличен до 64 ГБ.
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Компактная игровая приставка Steam Machine от Valve поставляется со SteamOS, но на ней можно запустить и более привычную многим геймерам Windows 11, чем воспользовался эксперт YouTube-канала ETA PRIME, протестировавший устройство с двумя ОС и сравнивший производительность, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: VideoCardz/ETA PRIME/YouTube

Для тестов использовалась Steam Machine с увеличенным до 64 ГБ объёмом ОЗУ. В Windows 11 шестиядерный процессор новинки на базе Zen 4 был идентифицирован как AMD 1772, а 8-ГБ GPU отображался как модель серии Radeon RX 7600. В бенчмарке Geekbench Windows 11 обеспечила преимущество над SteamOS, работающей в десктопном режиме, на 3,3 % в однопоточном и 22,1 % в многопоточном тестах.

Источник фото: VideoCardz/ETA PRIME/YouTube

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Также Steam Machine была протестирована в Cinebench 2024, набрав 99 и 554 балла в однопоточном и многопоточном тестах, что на 5,3 % больше и на 14,1 % меньше соответственно по сравнению с Ryzen 5 5600X. В 3DMark Time Spy результат новинки составил 9245 очков — это на 10 % меньше ПК, оснащённого Ryzen 5 5600X и Radeon RX 7600.

В играх между двумя ОС разгорелась нешуточная борьба — в Horizon Zero Dawn Remastered операционная система Windows 11 обеспечила больший fps в разрешениях 1080p (+1,7 %) и 4K (+7,1 %), тогда как SteamOS была сильнее в 1440p (+2,1 %), в Shadow of the Tomb Raider ОС от Microsoft снова была лучше в 1080p (+1,7 %) и 4K (+4,3 %), в то время как соперница от Valve поспособствовала лучшему показателю fps в 1440p (+2,4 %), а в Cyberpunk 2077 ОС Windows 11 одержала победу в 4K (+10 %) при преимуществе SteamOS в 1080p (+8,8 %) и 1440p (+4,7 %).

Источник фото: VideoCardz/ETA PRIME/YouTube

Источник фото: VideoCardz/ETA PRIME/YouTube

Источник фото: VideoCardz/ETA PRIME/YouTube

Дополнительно Steam Machine была протестирована под управлением Windows 11 в ряде популярных игр, обеспечив следующие показатели частоты кадров:

  • Forza Horizon 6 (1440p, высокие настройки) – 74 fps
  • Crimson Desert (1440p, средние настройки, FSR Balanced) – 49 fps
  • Crimson Desert (1440p, средние настройки, FSR FG вкл.) – 89 fps
  • Mortal Kombat 1 (1440p, высокие настройки) – 60 fps
  • Red Dead Redemption 2 (1440p, высокие настройки) – 74 fps

В целом, Steam Machine демонстрирует неплохие показатели частоты кадров не только под управлением SteamOS, но и Windows 11, которая в ряде случаев способна обеспечить чуть более высокий fps.

#steam machine
Источник: videocardz.com
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