Новинка оснащается одним слотом PCIe 5.0 x16 и одним PCIe 4.0 x1.

Компания Colorful выпустила свою новую MODT-матплату с интегрированным мобильным процессором Intel Raptor Lake-HX и поддержкой оперативной памяти DDR4, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: VideoCardz/Colorful

Десктопная материнская плата Colorful ECO HM770-K V20 оснащается интегрированным 24-ядерным 32-поточным процессором Core i9-13900HX с тактовой частотой до 5,4 ГГц. Недостатком такого решения является невозможность замены CPU. К преимуществам новинки можно причислить поддержку модулей ОЗУ DDR4 вместо DDR5, что позволит удешевить сборку — таких слотов у модели два.

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Матпплата оснащается одним разъёмом PCIe 5.0 x16, одним слотом PCIe 4.0 x1 и двумя разъёмами M.2 с поддержкой твердотельных накопителей PCIe 4.0 x4. Новинка поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, снабжена 2,5-гигабитным LAN-портом, четырьмя разъёмами USB Type-A 5 Гбит/с, портами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2 на задней панели. Кроме того, модель располагает разъёмами для двух дополнительных портов USB Type-A 5 Гбит/с.

Источник фото: VideoCardz/Colorful

Производитель указывает, что новая матплата имеет форм-фактор Micro-ATX, хотя издание отмечает, что новинка, обладая размерами 240x190 мм, по ширине ближе к Mini-ITX. Информации о стоимости и доступности Colorful ECO HM770-K V20 в продаже в настоящее время не предоставляется.