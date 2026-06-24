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Эксперт сравнил Radeon RX 580 и GeForce GTX 1650 в ряде популярных игр
Тестовая сборка была оснащена процессором Ryzen 5 5600X.
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Эксперт YouTube-канала NJ Tech продолжает изучать возможности видеокарт прошлых поколений на фоне нестабильной ситуации на компьютерном рынке — в своём свежем видеоролике он сравнил показатели Radeon RX 580 8 ГБ, дебютировавшей в 2017 году, и GeForce GTX 1650 4 ГБ, запуск которой состоялся в 2019 году. Видеоадаптер от AMD тестировался как в Windows 11, так и в Linux-дистрибутиве CachyOS, тогда как тесты модели Nvidia ограничились лишь Windows 11.

Источник фото: Amazon

Тестовая сборка, снабжённая процессором AMD Ryzen 5 5600X и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3600, в разрешении 1080p продемонстрировала следующие показатели средней частоты кадров/0,1% low:

  • Crimson Desert (самые низкие настройки): GTX 1650 – 38 fps/25 fps, RX 580 (Windows 11) – сбой, RX 580 (CachyOS) – сбой
  • 007 First Light (низкие настройки, FSR 2): GTX 1650 – 43 fps/31 fps, RX 580 (Windows 11) – сбой, RX 580 (CachyOS) – 54 fps/49 fps
  • Forza Horizon 6 (низкие настройки): GTX 1650 – 55 fps/43 fps, RX 580 (Windows 11) – сбой, RX 580 (CachyOS) – 71 fps/50 fps
  • Doom: The Dark Ages (пресет Handheld, FSR Quality): GTX 1650 – сбой, RX 580 (Windows 11) – сбой, RX 580 (CachyOS) – 41 fps/28 fps
  • Indiana Jones and the Great Circle (низкие настройки, FSR Quality): GTX 1650 – сбой, RX 580 (Windows 11) – сбой, RX 580 (CachyOS) – 48 fps/43 fps
  • Alan Wake 2 (низкие настройки, FSR 2 Quality): GTX 1650 – 32 fps/26 fps, RX 580 (Windows 11) – 16 fps/9 fps, RX 580 (CachyOS) – 33 fps/28 fps
  • The Last of Us Part II Remastered (низкие настройки, TAA): GTX 1650 – 35 fps/28 fps, RX 580 (Windows 11) – 51 fps/43 fps, RX 580 (CachyOS) – 56 fps/49 fps
  • Counter-Strike 2 (низкие настройки): GTX 1650 – 195 fps/66 fps, RX 580 (Windows 11) – 218 fps/81 fps, RX 580 (CachyOS) – 201 fps/92 fps
  • Marvel Rivals (низкие настройки): GTX 1650 – 55 fps/10 fps, RX 580 (Windows 11) – 54 fps/15 fps, RX 580 (CachyOS) – 53 fps/42 fps
  • Cronos: The New Dawn (низкие настройки): GTX 1650 – 50 fps/24 fps, RX 580 (Windows 11) – 30 fps/7 fps, RX 580 (CachyOS) – 43 fps/33 fps
  • Gothic 1 Remake (низкие настройки): GTX 1650 – 29 fps/11 fps, RX 580 (Windows 11) – 33 fps/29 fps, RX 580 (CachyOS) – 36 fps/32 fps
  • Resident Evil Requiem (очень низкие настройки, TAA): GTX 1650 – 51 fps/10 fps, RX 580 (Windows 11) – 61 fps/47 fps, RX 580 (CachyOS) – 69 fps/55 fps
  • Warhammer 40000: Space Marine 2 (низкие настройки, TAA): GTX 1650 – 38 fps/31 fps, RX 580 (Windows 11) – 43 fps/34 fps, RX 580 (CachyOS) – 44 fps/37 fps
  • Warframe (средние настройки, SMAA): GTX 1650 – 66 fps/55 fps, RX 580 (Windows 11) – 74 fps/22 fps, RX 580 (CachyOS) – 69 fps/63 fps
  • Cyberpunk 2077 (низкие настройки): GTX 1650 – 38 fps/14 fps, RX 580 (Windows 11) – 54 fps/39 fps, RX 580 (CachyOS) – 55 fps/48 fps
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В целом, в большинстве игр RX 580 8 ГБ заметно опережает GTX 1650, хотя есть и исключения, а Linux-дистрибутив позволяет видеокарте AMD не только запускать некоторые современные игры, но и обеспечивать более высокие показатели fps по сравнению с Windows 11 в ряде случаев.

#radeon rx 580 #geforce gtx 1650
Источник: youtube.com
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