Запуск новинок ожидается в начале следующего года.

Чуть ранее в сети Интернет появилась первая утечка о предстоящих процессорах Intel Raptor Lake Next, а сегодня информатор Jaykihn раскрывает некоторые ключевые характеристики будущих новинок, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Wccftech

Утверждается, что в линейку Raptor Lake Next будут входить процессоры Core 7, имеющие до 8 P-ядер и 12 E-ядер с TDP 65 Вт, модели Core 5, которые получат до 8 производительных и 8 эффективных ядер с TDP 125 Вт, а также представители Core 3 с 4 P-ядрами и TDP 65 Вт.

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Кроме того, в новой линейке появятся модели с асинхронными кэш-секциями, что позволит увеличить объём L3-кэша, получив доступ к кэшу отключённых кристаллов — в частности, информатор говорит о процессорах Core 5, которые получат 6 производительных и 4 эффективных ядра совместно с 24 МБ кэша третьего уровня, тогда как стандартные модели с аналогичной конфигурацией ядер имеют только 20 МБ L3-кэша.

Источник фото: Wccftech/Jaykihn/X

В остальном, как ожидается, процессоры Intel Raptor Lake Next сохранят те же функции, что и их предшественники, не предлагая каких-либо улучшений и новых технологий. Основным же преимуществом предстоящих новинок станет совместимость с платформой LGA 1700, поддерживающей более доступную оперативную память DDR4.