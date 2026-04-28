Компания Corsair присоединяется к ряду производителей, выпустивших кабели питания для защиты 16-контактных разъёмов видеокарт от перегрева и расплавления, презентовав своё собственное решение в данной категории, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: VideoCardz/Corsair

Кабель питания Corsair ThermalProtect PCIe 5.1 600W 12V-2x6 имеет встроенный в гребёнку датчик, расположенный на расстоянии 30 мм от разъёма и предназначенный для контроля температурных показателей. В случае достижения предела по температуре, составляющего 65 °C, через контакты, подсоединённые к датчику, посылается сигнал видеокарте, указывающий на необходимость отключения.

Максимальная поддерживаемая мощность составляет 600 Вт, а длина кабеля достигает 650 мм. Новинка предлагается в белом и чёрном цветовых оформлениях, имеет серый наконечник для удобной проверки надёжности подключения и совместима со всеми стандартными моделями блоков питания, имеющих встроенный разъём 12V-2x6, в том числе сторонних производителей.

Стоимость Corsair ThermalProtect PCIe 5.1 600W 12V-2x6 составляет 25 долларов США, что в два раза меньше по сравнению с недавно дебютировавшим ASUS ROG Equalizer, хотя конкурент имеет иной механизм работы, фокусируясь на балансировке тока.