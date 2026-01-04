Компания нанесла вред своей репутации

Пользователи, заказавшие в интернет-магазине Corsair комплекты оперативной памяти Dominator Titanium DDR5 объемом 48 ГБ за 240 долларов США, были возмущены в связи с тем, что производитель отменил их заказы, пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: TechPowerUp

Сообщается, что Corsair отменила все заказы Dominator Titanium DDR5, сделанные её клиентами несколько дней назад, сославшись на ошибку — по словам производителя, цена была указана неверно. Это вызвало шквал критики в отношении компании в социальных сетях, хотя производитель и попытался сгладить ситуацию, выдав скидочные купоны, но только усугубил её, так как они были просрочены. Чуть позже Corsair исправила свою оплошность, добавив скидку 40% на будущие заказы модулей ОЗУ, но было уже поздно, так как пользователи написали сотни гневных комментариев в социальных сетях.

Также один из покупателей утверждает, что аналогичный набор оперативной памяти теперь стоит около 500 долларов США, что у некоторых пользователей вызвало подозрение относительно финансовой заинтересованности компании. Отмечается, что своими действиями Corsair нанесла ущерб своей репутации, вызвав негативную реакцию со стороны сообщества, что усугубилось на фоне и без того непростой ситуации на рынке памяти.