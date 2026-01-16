Представитель AMD рассказал о стратегии компании на фоне неблагоприятной ситуации с доступностью DRAM

Кризис на рынке памяти заставляет производителей комплектующих вносить коррективы в свои стратегии по производству продуктов — ранее сообщалось, что Nvidia переориентирует выпуск видеокарт на фоне дефицита чипов памяти, тогда как AMD будет тщательно работать со своими партнёрами, чтобы не допустить повышения цен на видеоадаптеры, что следует из интервью вице-президента AMD Дэвида Макафи, которое он дал журналистам издания Gizmodo, пишет сайт VideoCardz.

Источник фото: PC Gamer/AMD

По словам Дэвида Макафи, у компании AMD сложись давние и тесные партнёрские связи с целым рядом производителей DRAM, что позволяет эффективно регулировать ценообразование и не беспокоиться об объёмах поставок чипов памяти для видеокарт. Кроме того, компания сотрудничает с AIC-партнёрами, чтобы поддерживать цены видеокарт близкими к рекомендованным.

При этом представитель AMD отметил, что не в состоянии спрогнозировать ситуацию в будущем. Кризис на рынке памяти оказывает давление на партнёров AMD, что заметно по ценам новых моделей — например, совсем недавно ASRock выпустила Radeon RX 9070 XT Taichi White с ценником, превышающим рекомендованный на 220 долларов США. Это вызывает у покупателей опасения относительно стоимости видеокарт AMD в будущем, так как ряд других комплектующих, в частности модули ОЗУ и твердотельные накопители, за последние несколько недель заметно подорожали.