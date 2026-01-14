Неблагоприятная ситуация заставляет производителей реагировать соответствующим образом

В связи с кризисом на рынке DRAM, который привёл к удорожанию ряда комплектующих, производители стараются минимизировать свои потери, переориентируясь на продукты с меньшим объёмом памяти — в частности, новые слухи из Китая говорят о том, что объёмы поставок видеокарт Nvidia с 8 ГБ видеопамяти в ближайшее время увеличатся, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: NotebookCheck/Nvidia

Сообщается, что Nvidia и её партнёры сокращают поставки моделей GeForce RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti 16 ГБ, взамен увеличивая объёмы выпуска RTX 5060 и RTX 5060 Ti, оснащённых 8 ГБ видеопамяти, что связано с растущим дефицитом и увеличивающейся стоимостью чипов памяти. Более ранние сообщения из Европы и Азии указывают на то, что количество доступных в наличии видеокарт с большим объёмом видеопамяти сокращается, что вполне согласуется с неблагоприятной ситуацией на рынке.

Также утверждается, что в ближайшее время можно ожидать дальнейшее повышение цен на видеокарты. Ранее анализ европейского рынка видеоадаптеров показал, что стоимость RTX 5090 заметно выросла, тогда как видеокарты классом ниже подорожали не так сильно.