В начале декабря участник платформы Reddit под ником GnarDead рассказал свою историю покупки Asus TUF GeForce RTX 5080 в магазине Best Buy, когда вместо видеокарты в посылке ему доставили несколько камней и продавец отказался возвращать деньги, а сегодня она получила продолжение со счастливым концом.

Как сообщает пострадавший покупатель, договориться с магазином о замене камней на заказанную видеокарту у него не получилось, поэтому пришлось обращаться в полицию и организацию, занимающуюся защитой прав потребителей, после чего дело сдвинулось с мёртвой точки — представитель Best Buy связался с пользователем и начал более подробно разбираться в ситуации.

Источник фото: GnarDead/Reddit

Сотрудник магазина изучил предоставленные покупателем доказательства, в том числе увеличение веса посылки в процессе доставки и отсутствие защитной упаковки, в результате чего пользователю всё-таки вернули деньги. За недели разбирательств цена видеокарты увеличилась на несколько сотен долларов, но магазин вошёл в положение и выслал пострадавшему клиенту новую GeForce RTX 5080, которая в этот раз была доставлена успешно. Пользователь поблагодарил всех участников платформы, которые ему помогали, порадовавшись, что история завершилась для него благополучно.