Точная причина данной проблемы в настоящее время неизвестна.

Портативная игровая консоль Nintendo Switch 2 была запущена всего несколько недель назад, а производитель даже отчитался о рекордных продажах в первые дни, и первые владельцы устройства уже столкнулись с проблемами — в частности, некоторые пользователи жалуются на блокировку приставки в связи с использованием Mig Switch, пишет издание AndroidHeadlines.

Источник фото: Nintendo

Устройство Mig Switch представляет собой специальный флеш-картридж, на котором можно хранить резервные копии своих собственных игр. Ранее при использовании Mig Switch с консолью предшествующего поколения проблем не наблюдалось, но всё изменилось с Nintendo Switch 2 — пользователи жалуются, что после подсоединения устройства, на котором хранились резервные копии приобретённых игр, консоль попросту заблокировали.

Отмечается, что каждая копия игры имеет собственный уникальный идентификатор, который в теории должен защитить от бана, но на практике выходит иначе. Пользователи могут попытаться избежать блокировки, не подключаясь к сети, но для исключения возможных проблем рекомендуется не подключать Mig Switch к Nintendo Switch 2 до официальных разъяснений.

Чуть ранее Nintendo подчеркнула, что изменяет политику использования своих консолей и будет строго наказывать владельцев устройств за попытки их модификации. Вполне возможно, что картридж Mig Switch подпадает под данный запрет.