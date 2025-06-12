Новинка разошлась рекордным тиражом

Запущенная несколько дней назад портативная игровая консоль Nintendo Switch 2 демонстрирует рекордные показатели стартовых продаж, пишет издание NotebookCheck со ссылкой на заявление Nintendo.

Источник фото: NotebookCheck/Nintendo

Сообщается, что всего за четыре дня с начала продаж игровая приставка Nintendo Switch 2 разошлась тиражом более 3,5 млн единиц, что является рекордным показателем за указанный период. Конечно, новинке ещё предстоит показать себя на длинной дистанции, так как общее число продаж модели предшествующего поколения составляет около 150 млн штук.

Игровая консоль Nintendo Switch 2 имеет ряд преимуществ по сравнению с предшественницей, обладая высокой производительностью и предлагая более широкие возможности для игр и общения.

Отмечается, что успех Switch 2 сыграет на руку и партнёру Nintendo, Samsung Foundry, на заводах которого производится 8-нм чипсет Nvidia Tegra T239.