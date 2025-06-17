Раскрыты ключевые характеристики новинок.

Компания OnePlus подтвердила, что представит сразу несколько своих мобильных устройств, в том числе смартфоны Nord 5 и Nord CE5, 8 июля текущего года, а сайт AndroidHeadlines подготовил информацию о характеристиках предстоящих новинок, пишет издание Gizmochina.

Утверждается, что смартфон OnePlus Nord 5 оснастят 6.83-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 2800x1272 точек и частотой обновления 120 Гц, чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 8/12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ постоянной памяти.

Основная камера новинки получит 50-Мп сенсор и будет соседствовать с 8-Мп сверхширокоугольным модулем, а селфи-камера обзаведётся 50-Мп датчиком. Модель будет представлена в цветовых версиях Dry Ice, Marble Sands и Phantom Gray.

Смартфон OnePlus Nord CE5, как сообщается, получит 6.77-дюймовый экран, выполненный по технологии AMOLED, с разрешением 2392x1080 точек и частотой обновления 120 Гц, чипсет MediaTek Dimensity 8350, 8 ГБ ОЗУ и накопитель объёмом 128/256 ГБ.

Источник фото: Gizmochina/AndroidHeadlines

На задней панели устройства расположится 50-Мп основная и 8-Мп сверхширокоугольная камеры, а на фронтальной стороне разместится 16-Мп камера для селфи и видеозвонков. На выбор покупателю будут предлагаться варианты в цветах Black Infinity и Marble Mist.

Отмечается, что в Европе и США ёмкость аккумуляторов Nord 5 и Nord CE5 составит 5200 мА·ч, тогда как в ряде других регионов, в том числе Индии, новинки оснастят батареями на 6600 и 7100 мА·ч соответственно. Мощность быстрой зарядки устройств будет достигать 80 Вт.