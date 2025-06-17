OnePlus Nord 5 оснастят SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Компания OnePlus готовится представить на мировом рынке сразу несколько своих мобильных устройств в начале июля, раскрывая некоторые подробности о предстоящих новинках, пишет издание Gizmochina.

Смартфон OnePlus Nord 5 обзаведётся чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 и системой охлаждения с испарительной камерой площадью 7300 мм². Частота обновления экрана новинки, судя по рекламному постеру производителя, составит 144 Гц.

OnePlus Nord 5

К OnePlus Nord 5 присоединится Nord CE5, хотя какой-либо информацией о характеристиках модели производитель не делится. Внешне Nord 5 и Nord CE5 похожи на OnePlus Ace 5 Ultra и Ace 5 Racing соответственно, но, судя по всему, будут различаться в некоторых аспектах.

OnePlus Nord CE5

Планшет OnePlus Pad Lite получит круглую камеру на тыльной стороне, корпус со скруглёнными углами и плоскую фронтальную панель.

OnePlus Pad Lite

Смарт-часы OnePlus Watch 3 будут представлены в 43-мм версии, сохранив вращающуюся заводную головку и дополнительную кнопку, расположенную внизу. Производитель отмечает, что новинка будут обладать более лёгким и компактным корпусом для большего комфорта.

OnePlus Watch 3 43 мм

Источник фото: GSMArena

Компания запланировала мероприятие, на котором представит смартфоны OnePlus Nord 5 и Nord CE5, планшет Pad Lite, 43-мм версию смарт-часов Watch 3 и наушники OnePlus Buds 4, на 8 июля текущего года.