Новинка получит восьмиядерную структуру CPU.

Компания MediaTek должна представить свой высокопроизводительный чипсет следующего поколения Dimensity 9500 только осенью, но SoC уже успел появиться в нескольких утечках, а сейчас раскрывает некоторые свои характеристики в бенчмарке Geekbench, пишет издание Gizmochina.

В базе данных Geekbench чипсет MediaTek Dimensity 9500 указан с одним большим ядром (Travis), достигающим тактовой частоты 3.23 ГГц, тремя производительными ядрами (Alto) с частотой 3.03 ГГц, и четырьмя эффективными ядрами (Gelas), работающими на частоте 2.23 ГГц, а также графическим процессором Mali-G1 Ultra MC12.

Источник фото: Gizmochina

С учётом того, что его предшественник, Dimensity 9400, работает на более высоких частотах, информация о частотных показателях Dimensity 9500, представленная на сайте Geekbench, может относиться к инженерному образцу, тогда как финальные частоты новинки, вероятно, будут выше.

В более ранних утечках говорилось, что ядра Travis и Alto относятся к новейшей линейке ARM Cortex-X9 с поддержкой набора инструкций SME, в то время как Gelas базируются на серии больших ядер Cortex-A7 следующего поколения.

Ожидается, что новинка будет выпускаться по 3-нм техпроцессу TSMC N3P, получит 16 МБ кэша L3 и 10 МБ кэша SLC и обеспечит поддержку четырёхканальной оперативной памяти LPDDR5X со скоростью до 10 667 Мбит/с и накопителей UFS 4.1 через четырёхканальный интерфейс.

Запуск чипсета MediaTek Dimensity 9500, согласно недавним утечкам, состоится чуть раньше презентации Snapdragon 8 Elite 2, намеченной на 23-25 сентября текущего года.