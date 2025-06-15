В связи с данным багом пользоваться устройствами затруднительно

Компания Google выпустила стабильную версию своей новейшей ОС Android 16 всего несколько дней назад, но некоторые пользователи уже жалуются на проблемы, связанные с управлением жестами и кнопками, пишет издание NotebookCheck.

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Сообщается, что некоторые обладатели смартфонов Pixel, обновившие свои устройства до стабильной версии Android 16, жалуются на баги, выраженные в некорректной работе системы управления жестами — при попытке навигации данным способом происходят задержки и подвисания, что заметно затрудняет использование устройства.

С кнопками навигации происходит аналогичная ситуация, а задержки могут варьироваться от одной до 30 секунд. В настоящее время неизвестно, какие именно модели затронуты, но количество сообщений от пострадавших пользователей растёт.

На текущий момент стабильная версия Android 16 доступна только для мобильных устройств от Google, поэтому неудивительно, что жалобы исходят от владельцев смартфонов Pixel. Остаётся надеяться, что проблема будет своевременно решена, чтобы обладатели моделей от других производителей не пострадали.