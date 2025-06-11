В настоящее время новая ОС доступна для совместимых моделей Pixel.

Компания Google, как и говорилось чуть ранее, представила стабильную версию своей новейшей ОС Android 16, о чём пишет в своём официальном блоге.

Сообщается, что Android 16, закладывающая основу для нового дизайна Material 3 Expressive, приносит целый ряд нововведений.

Новейшая ОС добавляет возможность получения актуальных уведомлений от совместимых приложений в режиме реального времени без необходимости держать приложение постоянно открытым. Для большего удобства уведомления от каждого из приложений будут сгруппированы.

Расширенная защита в Android 16 обеспечивает ряд возможностей и функций для дополнительной безопасности данных, в том числе защиту от мошеннических звонков, вредительских приложений, фишинговых сайтов и других угроз.

Разработчики Android тесно сотрудничали со специалистами, отвечающими за Samsung DeX, чтобы оптимизировать взаимодействие мобильных устройств с внешними мониторами, расширив возможности при работе с несколькими окнами для большего удобства.

В будущем также будут добавлены пользовательские сочетания клавиш для более эффективной работы и ряд других функций, обеспечивающих улучшения при подключении смартфонов и планшетов к внешним дисплеям.

Источник фото: Google

Новая версия ОС приносит улучшения для людей, использующих слуховые аппараты, позволяя пользоваться микрофоном смартфона, а также добавляя управление непосредственно при помощи мобильного устройства.

В блоге разработчиков говорится, что Android 16 расширяет возможности камер для профессионального использования при помощи улучшенного API, делает приложения красивее благодаря внедрению нового дизайна Material 3 Expressive, позволяет улучшить производительность, а также приносит усовершенствованные инструменты для специалистов, создающих и поддерживающих игры и приложения.

В настоящее время стабильный релиз Android 16 доступен для совместимых моделей Google Pixel, а в ближайшее время к развёртыванию должны присоединиться и другие производители.