Первые владельцы новинок публикуют подтверждения.

Чуть ранее компания Huawei представила свою новую линейку смартфонов Pura 80, включая стандартную модель Pura 80, две Pro-версии, Pura 80 Pro и Pura 80 Pro+, и топовую Pura 80 Ultra, раскрыв их ключевые характеристики, за исключением чипсета, отметив лишь его превосходство над предшественником на 36 %.

К счастью, первые обладатели новинок делятся в социальных сетях изображениями, раскрывающими SoC двух новых моделей, пишет издание GSMArena.

Как видно на опубликованных в сети Интернет фотографиях, смартфоны Huawei Pura 80 Pro+ и Ultra оснащены чипсетом Kirin 9020, тогда как модели предшествующего поколения имели SoC Kirin 9010.

Новый чип имеет трёхкластерную конфигурацию с одним большим ядром, достигающим тактовой частоты 2.5 ГГц, тремя средними ядрами с частотой до 2.15 ГГц и четырьмя малыми ядрами, работающими на частоте до 1.6 ГГц, Графический процессор Maleoon 920 в составе SoC работает на частоте 840 МГц.

Источник фото: GSMArena

В настоящее время неизвестно, оснащён ли Pura 80 Pro аналогичным чипсетом Kirin 9020, поэтому необходимо подождать подтверждений. Стандартный Pura 80, как сообщается, снабжён чипом Kirin 9020A, являющимся аналогом Kirin 9020 с пониженными до 2.4, 2.0 и 1.6 ГГц частотами для ядер CPU.