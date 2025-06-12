Новинка имеет перископический телеобъектив с оригинальной конструкцией.

Компания Huawei представила свою новую линейку смартфонов Pura 80, включающую четыре модели, в том числе топовую Pura 80 Ultra с качественной камерой, обладающей широкими возможностями, пишет издание GSMArena.

Смартфон Huawei Pura 80 Ultra получил изогнутый 6,8-дюймовый дисплей LTPO OLED, защищённый стеклом Kunlun второго поколения, с разрешением Full HD+, адаптивной частотой обновления 1-120 Гц и пиковой локальной яркостью 3000 нит. Новинка оснащается 16 ГБ оперативной и 512 ГБ/1 ТБ постоянной памяти. Информации о чипсете, которым снабжена модель, в настоящее время не предоставляется.

Главной «изюминкой» новинки является наличие камеры, предоставляющей пользователю широкие возможности — перископический телеобъектив с 50-Мп датчиком размером 1/1.28 дюйма обеспечивает 3,7-кратный и 9,4-кратный оптический зум, что достигается за счёт конструкции, позволяющей переключаться между двумя объективами, и поддерживает оптическую стабилизацию изображения со сдвигом сенсора. Данный механизм позволяет производить фотосъёмку с эквивалентным фокусным расстоянием 83 мм при диафрагме f/2.4, или c эквивалентным фокусным расстоянием 212 мм при диафрагме f/3.6.

Основная камера модели представлена 50-Мп модулем с 1-дюймовым датчиком RYYB и объективом с переменной диафрагмой f/1.6- f/4.0 и оптической стабилизацией изображения. По словам производителя, новинка обеспечивает в 15 раз более широкий динамический диапазон по сравнению с моделью предшествующего поколения, Pura 70 Ultra, в процессе фотосъёмки с использованием основной камеры.

Кроме того, смартфон снабжён 13-Мп сверхширокоугольным объективом с 40-Мп сенсором и 1,5-Мп многоспектральным датчиком. Новинка обладает несколькими предустановленными режимами для фотосъёмки и новой технологией слияния для видеосъёмки, обеспечивающей яркие цвета.

Источник фото: GSMArena

Питает устройство аккумулятор ёмкостью 5700 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 100 и 80 Вт соответственно. Новинка имеет защиту от пыли и воды с рейтингом IP68/IP69 и поставляется с предустановленной HarmonyOS 5.1. На выбор покупателю предлагаются версии в чёрном и золотистом цветовых оформлениях.

Стоимость смартфона Huawei Pura 80 Ultra начинается от 9 999 юаней (1390 долларов США) за вариант 16 ГБ+512 ГБ, достигая 10 999 юаней (1530 долларов США) за конфигурацию 16 ГБ+1 ТБ. Предварительные заказы уже стартовали, а в продажу новинка поступит с 26 июня текущего года.