Новинки снабжены 6,8-дюймовыми экранами

Помимо стандартной версии Pura 80, которая стала героиней предыдущего материала, компания Huawei представила ещё несколько моделей новой линейки, в том числе Pura 80 Pro и Pura 80 Pro+, информацией о характеристиках которых делится издание GSMArena.

Смартфоны Huawei Pura 80 Pro и Pura 80 Pro+ снабдили 6,8-дюймовыми панелями LTPO OLED с адаптивной частотой обновления 1-120 Гц, 10-битной цветовой палитрой и защитным стеклом Kunlun Glass второго поколения.

Конкретная модель SoC, которой оснащены новинки, не называется, но производитель утверждает, что движок Ark Engine увеличивает быстродействие Pura 80 Pro и Pura 80 Pro+ по сравнению с предшественниками на 36%. Pro-версия имеет 12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ/1 ТБ постоянной памяти, тогда как вариант Pro+ выпускается с 16 ГБ ОЗУ и накопителем объёмом 512 ГБ/1 ТБ.

На тыльной стороне новинок имеется основная камера с 1-дюймовым датчиком на 50 Мп и объективом с переменной диафрагмой f/1.6-f/4.0 и оптической стабилизацией изображения, соседствующая с 93-мм 48-Мп перископическим телеобъективом с диафрагмой f/2.1, 4-кратным оптическим зумом, оптической стабилизацией изображения и функцией макросъёмки, 13-мм 40-Мп сверхширокоугольным модулем и 1,5-Мп спектральным датчиком. На фронтальной панели присутствует 13-Мп селфи-камера с автофокусом (f/2.0).

Автономную работу устройств обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5700 мА·ч, поддерживающая быструю проводную и беспроводную зарядку мощностью 100 и 80 Вт соответственно.

Новинки оснащаются пылевлагозащищённым корпусом, соответствующим рейтингу IP68/IP69, разъёмом USB 3.1 Gen 1 и поддерживают Wi-Fi 7 (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 5.2 (LDAC, L2HC), NFC и NearLink. Также имеется поддержка спутниковой связи — Pura 80 Pro может отправлять и получать данные через Beidou, а Pura 80 Pro+, помимо Beidou, поддерживает ещё и Tiantong.

Huawei Pura 80 Pro

Стоимость смартфона Huawei Pura 80 Pro в китайской рознице начинается от 6500 юаней (905 долларов США) за базовую версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, вариант 12 ГБ+512 ГБ оценён в 7000 юаней (975 долларов США), а конфигурация 12 ГБ+1 ТБ стоит 8000 юаней (1115 долларов США).

Huawei Pura 80 Pro+

Источник фото: GSMArena

Цена смартфона Huawei Pura 80 Pro+ в Китае стартует от 8000 юаней (1115 долларов США) за вариант 512 ГБ, достигая 9000 юаней (1250 долларов США) за версию с накопителем объёмом 1 ТБ.