Модель снабжена батареей на 5600 мАч

Компания Huawei представила свою новую линейку смартфонов Pura 80, насчитывающую четыре представителя, в том числе стандартную модель, пишет издание GSMArena.

Смартфон Huawei Pura 80 оснащается 6,6-дюймовой плоской панелью LTPO OLED, прикрытой защитным стеклом Kunlun Glass второго поколения, с плавной частотой обновления 1-120 Гц, разрешением 1256x2760 точек и поддержкой 10-битной цветовой палитры. Новинка снабжена 12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ/1 ТБ постоянной памяти. Модель чипсета производитель не называет.

На тыльной стороне модели располагается 50-Мп основная камера с переменной диафрагмой f/1.4-f/4.0 и оптической стабилизацией изображения. Она дополнена 12-Мп перископическим телеобъективом с диафрагмой f/3.4, оптической стабилизацией изображения, эквивалентным фокусным расстоянием 125 мм и 5,5-кратным оптическим зумом, 13-мм сверхширокоугольным модулем с датчиком на 13 Мп и 1,5-Мп спектральным сенсором. На фронтальной стороне размещается 13-Мп селфи-камера со сверхширокоугольным объективом с диафрагмой f/2.0 и автофокусом.

Источник фото: GSMArena

Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 5600 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 66 и 50 Вт соответственно. Новинка имеет разъём USB 2.0, защищена от пыли и воды, обладая рейтингом IP68/IP69, поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 (LDAC, L2HC), NFC и NearLink, а также может отправлять и получать данные при помощи спутниковой связи Beidou.

Информации о стоимости смартфона Huawei Pura 80 в настоящее время не предоставляется.