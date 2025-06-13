Производитель раскрыл дату презентации новинки.

Компания Vivo продолжает готовиться к предстоящему запуску своего нового складного смартфона X Fold5 — сегодня производитель опубликовал точную дату презентации новинки, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Производитель объявил, что смартфон Vivo X Fold5 будет официально представлен в Китае 25 июня в 19:00 по местному времени. Совместно с ним будут презентованы и беспроводные наушники Vivo TWS Air3 Pro. В настоящее время новинка уже доступна для резервирования в официальном интернет-магазине Vivo и у партнёров.

Ранее Vivo продемонстрировала высокую степень водонепроницаемости X Fold5, заявив о возможности его складывания на глубине до одного метра около тысячи раз без ущерба для работоспособности, что соответствует рейтингу IPX9+, показала возможность его функционирования при температуре до -20 °C, а также указала на более тонкий и лёгкий корпус новинки по сравнению с предшественником.

В предыдущих утечках говорилось, что Vivo X Fold5 получит чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти, 8.03-дюймовый складной и 6.53-дюймовый внешний экраны, представленные OLED-панелями 8T LTPO.