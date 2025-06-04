Новинка может быть представлена 10 июля.

Компания Vivo готовится к запуску своего нового складного смартфона Vivo X Fold5, совсем недавно выпустив видеоролик, в котором сравнила новинку с моделью предшествующего поколения, X Fold3, по весу и толщине, пишет издание GSMArena.

В опубликованном видео Vivo X Fold5 взвешивается на рычажных весах совместно с X Fold3, благодаря чему видно, что новинка легче предшественника. К сожалению, точных цифр не называется, но информаторы указывают на то, что вес новой модели составит 209 г, что на 10 г меньше по сравнению с Vivo X Fold3.

Также производитель говорит о весьма небольшой толщине новинки, не называя конкретных данных. В более ранних утечках сообщалось о том, что толщина Vivo X Fold5 составит 4.3 мм в раскрытом виде и 9.33 мм в закрытом, что заметно меньше на фоне габаритов предшественника — 4.7 и 10.2 мм соответственно. Конечно, Oppo Find N5 обладает более тонким корпусом (4.2/8.9 мм), но весит 229 г.

Источник фото: GSMArena

Ранее утверждалось, что новинка получит 8.03-дюймовый складной дисплей с разрешением 2K+ и частотой обновления 120 Гц, 6.53-дюймовый внешний экран LTPO OLED с частотой 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти, тройную 50-Мп камеру, в том числе телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом, две 32-Мп селфи-камеры и батарею на 6 000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 и 30 Вт соответственно.

Ожидается, что официально складной смартфон Vivo X Fold5 будет представлен 10 июля текущего года.