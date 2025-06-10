Для этого производитель применил новую технологию батареи

Компания Vivo продолжает испытывать свой предстоящий складной смартфон Vivo X Fold5 в экстремальных условиях — ранее производитель продемонстрировал работоспособность устройства под водой, а сейчас показал способность новинки функционировать при низких температурах, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

В своём новом видеоролике Vivo сообщает, что складной смартфон Vivo X Fold5 работает при температуре -20 °C, заявляя, что в процессе тестов при столь низких показателях падения производительности и проблем с какими-либо функциями не наблюдалось.

Отмечается, что для производства аккумуляторной батареи в составе X Fold5 применялась технология полутвёрдых аккумуляторов второго поколения, благодаря чему даже при температуре -30 °C обеспечивается бесперебойная подача энергии, что является улучшением по сравнению с предшественником.

Хотя производитель пока не раскрывал точных характеристик новинки, в утечках информаторов говорилось, что модель обзаведётся 8,03-дюймовой складной панелью AMOLED и 6,53-дюймовым внешним экраном LTPO, чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти.

Также новинке приписывается наличие тройной 50-Мп камеры, двух 32-Мп селфи-камер и аккумуляторной батареи ёмкостью 6000 мА·ч. Официальная презентация Vivo X Fold5 ожидается 10 июля текущего года.