Новинка оснащена 26,5-дюймовой панелью.

В ассортименте целого ряда производителей уже имеются модели игровых мониторов с частотой обновления, превышающей 400 и даже 500 Гц, но компания SDC решила пойти дальше, представив первый в мире OLED-монитор с поддержкой 720-Гц режима, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/SDC/Reddit

Сообщается, что игровой монитор компании SDC, название которого переводится с китайского на английский как Flash 540-Meta OLED, снабжается 26,5-дюймовой OLED-панелью четвёртого поколения с технологией Primary RGB Tandem, производимой LG Display, которая может достигать частоты обновления 720 Гц в специальном режиме при номинальном показателе 540 Гц.

Новинка имеет разрешение 2560x1440 точек, пиковую яркость 1500 нит, время отклика 0.03 мс, коэффициент контрастности 1 500 000:1, поддерживает 10-битную цветовую палитру и охватывает 99.5% цветового пространства DCI-P3.

Отмечается, что для повышения частоты будет необходимо заметное снижение разрешения, возможно, при помощи технологии LG Dual Mode — по аналогии с уже представленными моделями обеспечить 720 Гц монитор сможет только в 720p, хотя официальной информации по этому поводу ещё не поступало.

Кроме того, новинка ограничена портами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, что, судя по всему, потребует использования технологии сжатия Display Stream Compression (DSC) для достижения высокой частоты обновления.

Официальных данных, отражающих стоимость новинки, пока нет, но предполагается, что цена новой модели может чуть превысить отметку в 1000 долларов США.