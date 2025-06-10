Модель снабжена 6,67-дюймовым IPS-экраном.

Компания Oppo представила не только свой доступный смартфон Oppo A5i, но и модель A5i Pro с более высокими характеристиками, пишет издание GSMArena.

Смартфон Oppo A5i Pro снабдили 6,67-дюймовой IPS-панелью с разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц, пиковой яркостью 1000 нит, антибликовым покрытием и поддержкой касаний мокрыми пальцами, чипсетом Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128-ГБ накопителем UFS 2.1.

Основная камера новинки представлена 50-Мп датчиком и объективом с диафрагмой f/1.85, а селфи-камера имеет 5-Мп сенсор. Также на задней панели располагается вспомогательный сенсор, предположительно, датчик глубины.

Автономную работу устройства поддерживает кремний-углеродная аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА·ч, поддерживающая быструю 45-Вт зарядку. Новинка имеет защиту от пыли и влаги с рейтингом IP65, защитные стёкла China Southern Glass и Panda Glass на фронтальной и задней панелях, сертификат прочности MIL-STD-810H, боковой сканер отпечатков пальцев, модуль NFC и ИК-передатчик.

Источник фото: GSMArena

Модель поддерживает стандарты беспроводной связи 4G LTE, Wi-Fi 5 и Bluetooth с aptX. Толщина устройства составляет 7,99 мм при весе 193 г. Смартфон Oppo A5i Pro уже продаётся на Филиппинах с ценником 9000 филиппинских песо (160 долларов США).