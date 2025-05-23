Анонс новинок запланирован на 27 мая.

Бренд Alcatel возвращается на рынок мобильных устройств, планируя представить не только V3 Ultra 5G, по ряду ключевых характеристик соответствующий TCL 50 Pro NxtPaper, и бюджетный Alcatel 3 (2025), но и 5G-модели Alcatel V3 Classic и V3 Pro, спецификации которых будут перекликаться с TCL 60 и TCL 60 SE NxtPaper, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Стандартная модель, Alcatel V3 Classic, получит обычный дисплей NxtVision, тогда как смартфон Alcatel V3 Pro обзаведётся 6.7-дюймовым экраном NxtPaper с частотой обновления 120 Гц, который, как и панель Ultra-версии, будет поддерживать чёрно-белый режим. Также известно, что V3 Classic оснастят 128 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения при помощи карты памяти microSD, а V3 Pro получит 8 ГБ ОЗУ.

Обе новинки обзаведутся 50-Мп основной камерой, соседствующей на задней панели с дополнительным 5-Мп сенсором, 8-Мп селфи-камерой и аккумуляторной батареей ёмкостью 5200 мА·ч.

Ожидается, что смартфоны Alcatel V3 Classic и V3 Pro будут официально представлены совместно с Alcatel V3 Ultra 5G 27 мая текущего года.