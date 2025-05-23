Судя по характеристикам, новинка дебютирует в бюджетном сегменте.

Бренд Alcatel возвращается на рынок смартфонов, собираясь представить новую серию V3, в частности модель Alcatel V3 Ultra 5G, характеристики которой стали известны несколько дней назад, но, как оказалось, этим не ограничится — журналисты издания GSMArena обнаружили, что к запуску готовится ещё одна модель, Alcatel 3 (2025).

Смартфон Alcatel 3 (2025) получит 6.52-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 576x1280 точек, частотой обновления 60 Гц и типичной яркостью 400 нит, 28-нм чипсет Unisoc SC9863A1, дебютировавший ещё в 2018 году, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

На тыльной стороне новинки расположится 8-Мп камера, соседствующая со светодиодной вспышкой, а на фронтальной панели в каплевидном вырезе разместится 5-Мп камера для селфи и видеозвонков. Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 5010 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт.

Источник фото: GSMArena

Модель оснащена 3.5-мм аудиоразъёмом, портом USB Type-C 2.0, боковым сканером отпечатков пальцев, слотом расширения для карты памяти microSD и поставляется с предустановленной Android 15 Go. Новинка будет представлена в цветовых оформлениях Space Gray и Teal Blue.

Информации о стоимости и доступности смартфона Alcatel 3 (2025) в настоящее время не предоставляется, но с учётом характеристик устройства можно ожидать, что ценник будет весьма демократичным.