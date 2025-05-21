Новинка будет представлена 27 мая

Компания Alcatel планирует вернуться на глобальный рынок смартфонов, представив свою новую модель Alcatel V3 Ultra 5G, которая по ряду характеристик соответствует TCL 50 Pro NxtPaper, уже через несколько дней, пишет издание GSMArena.

Сообщается, что смартфон Alcatel V3 Ultra 5G будет оснащён чипсетом MediaTek Dimensity 6300, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Новинку снабдят 6.8-дюймовой панелью NxtPaper с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и поддержкой режима Max Ink, позволяющего снизить энергопотребление, тем самым увеличивая продолжительность работы устройства — пользователь сможет менять режимы (от полноцветного до чёрно-белого, имитирующего бумажный носитель), различающиеся частотой обновления, при помощи специальной клавиши.

Источник фото: GSMArena

На задней панели новинки в круглом модуле расположится 108-Мп основная камера, дополненная 8-Мп и 2-Мп датчиками. Автономную работу устройства обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5010 мА·ч с поддержкой быстрой 33-Вт зарядки. Модель имеет стереодинамики и стилус в комплекте.

Официальная презентация смартфона Alcatel V3 Ultra 5G состоится 27 мая текущего года.